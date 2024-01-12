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    İstanbul'daki futbol maçı ringe döndü! Taraftar sahayı bastı, teknik direktör darp edildi

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Son zamanlarda Türk futbolunda yaşanan şiddet olaylarına bir yenisi daha eklendi. Güngören'de Haznedar İdman Ocağı ile Zeytinburnu Yeşiltepe Spor arasında oynanan U14 A Ligi final maçında yaşananlar pes artık dedirtti.

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Güngören'de Haznedar İdman Ocağı ile Zeytinburnu Yeşiltepe Spor arasında oynanan U14 A Ligi final maçı sonunda taraftarlar sahaya indi.

    U14 A Ligi final müsabakasında 10 Ocak Çarşamba günü saat 10.30'da Haznedar İdman Ocağı ve Zeytinburnu Yeşiltepe Spor Güngören'de karşı karşıya geldi.

    TARAFTAR SAHAYI BASTI

    Müsabakanın son dakikalarına doğru Yeşiltepe oyuncusuna yapılan faule tepki gösteren Haznedar yöneticileri ile rakip yöneticiler arasında tartışma çıktı. Haznedar, mücadeleyi 4-1 kazanırken, bitiş düdüğünün ardından onlarca taraftar sahaya indi.

    Taraftarlar, 13-14 yaşındaki futbolcuların üzerine doğru koşarken, Yeşiltepe Teknik Direktörü Adil Demirbağ'ı da darbetti.

    Bilinç kaybı yaşayan Demirbağ, ambulansla hastaneye sevk edildi. Zeytinburnu Yeşiltepe Spor yöneticileri, olaylardan ötürü Haznedar İdman Ocağı'ndan şikayetçi olacaklarını söyledi.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    FutbolSon Dakika
    Haberler > Spor > İstanbul'daki futbol maçı ringe döndü! Taraftar sahayı bastı, teknik direktör darp edildi
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