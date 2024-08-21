Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > İşte Galatasaray'ın Young Boys maçına çıkması beklenen muhtemel 11'i...

İşte Galatasaray'ın Young Boys maçına çıkması beklenen muhtemel 11'i...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray bu akşam Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Young Boys'un konuğu olacak. İşte sarı kırmızılıların sahaya çıkması beklenen muhtemel 11.

Young Boys-Galatasaray i̇le UEFA Şampi̇yonlar Li̇gi̇ play-off turu maçında karşı karşıya gelecek. Bu akşam oynanacak olan kritik maçta Galatasaray'ın muhtemel 11'i merak konusu oldu.

İki takım arasındaki rövanş müsabakası 27 Ağustos Salı günü İstanbul'da yapılacak. İki̇ maç sonunca turu geçen takım adını 36 takımlı yeni̇ formatıyla oynanacak UEFA Şampi̇yonlar Li̇gi̇'ne yazdıracak.

İşte Galatasaray'ın Young Boys maçına çıkması beklenen muhtemel 11'i... - 1. Resim

YOUNG BOYS-GALATASARAY MAÇINI ALMAN HAKEM YÖNETECEK

Saat 22.00'deki Young Boys-Galatasaray maçını Almanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Dani̇el Siebert yönetecek. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Si̇ebert'i̇n yardımcılıklarını Jan Sei̇del ve Rafael Foltyn üstlenecek. Mücadeleni̇n dördüncü hakemi ise Dani̇el Schlager olacak.

İşte Galatasaray'ın Young Boys maçına çıkması beklenen muhtemel 11'i... - 2. Resim

GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ

İşte Young Boys ile İsviçre'de karşılaşacak olan Galatasaray'ın sahaya çıkması beklenen muhtemel 11...

Muslera

İşte Galatasaray'ın Young Boys maçına çıkması beklenen muhtemel 11'i... - 3. Resim

Jelert

İşte Galatasaray'ın Young Boys maçına çıkması beklenen muhtemel 11'i... - 4. Resim

Nelsson

İşte Galatasaray'ın Young Boys maçına çıkması beklenen muhtemel 11'i... - 5. Resim

Abdülkerim

İşte Galatasaray'ın Young Boys maçına çıkması beklenen muhtemel 11'i... - 6. Resim

Köhn

İşte Galatasaray'ın Young Boys maçına çıkması beklenen muhtemel 11'i... - 7. Resim

Torreira

İşte Galatasaray'ın Young Boys maçına çıkması beklenen muhtemel 11'i... - 8. Resim

Sara

İşte Galatasaray'ın Young Boys maçına çıkması beklenen muhtemel 11'i... - 9. Resim

Ziyech

İşte Galatasaray'ın Young Boys maçına çıkması beklenen muhtemel 11'i... - 10. Resim

Mertens

İşte Galatasaray'ın Young Boys maçına çıkması beklenen muhtemel 11'i... - 11. Resim

Kerem Aktürkoğlu

İşte Galatasaray'ın Young Boys maçına çıkması beklenen muhtemel 11'i... - 12. Resim

Icardi

İşte Galatasaray'ın Young Boys maçına çıkması beklenen muhtemel 11'i... - 13. Resim

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şehit asker Önk'ün ailesine başsağlığı mesajıWhatsApp'ta yeni dönem başlıyor! Uygulamaya kullanıcı adları geliyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Beşiktaş, Lugano maçının kamp kadrosunu açıkladı! Dikkat çeken Muleka, Aboubakar ve Zaynutdinov detayı - SporLugano maçının kamp kadrosu açıklandıFenerbahçe'den Cristian Medina harekatı! Yapılan teklif ortaya çıktı... Cristian Medina kimdir? - SporFenerbahçe'den Cristian Medina harekatı!Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa kasasını dolduracak - SporGalatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa kasasını dolduracakManchester United, Ferdi Kadıoğlu için kararını verdi! Fenerbahçe, Brighton'ın teklifi sonrası beklemeye geçti - SporManchester, Ferdi Kadıoğlu için kararını verdi!Real Madrid taraftarı Ancelotti'den Arda Güler'i istiyor! Türk yıldız İspanya gündeminde - SporMilyonlar Arda Güler'i bekliyor!Arda Güler ve babası Ümit Güler'in kafa topu oynadığı anlar sosyal medyayı salladı - Sporİşte Arda Güler'in yeteneğinin kaynağı! Bu video olay oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...