İşte Galatasaray'ın Young Boys maçına çıkması beklenen muhtemel 11'i...

Galatasaray bu akşam Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Young Boys'un konuğu olacak. İşte sarı kırmızılıların sahaya çıkması beklenen muhtemel 11.

Young Boys-Galatasaray i̇le UEFA Şampi̇yonlar Li̇gi̇ play-off turu maçında karşı karşıya gelecek. Bu akşam oynanacak olan kritik maçta Galatasaray'ın muhtemel 11'i merak konusu oldu.

İki takım arasındaki rövanş müsabakası 27 Ağustos Salı günü İstanbul'da yapılacak. İki̇ maç sonunca turu geçen takım adını 36 takımlı yeni̇ formatıyla oynanacak UEFA Şampi̇yonlar Li̇gi̇'ne yazdıracak.

YOUNG BOYS-GALATASARAY MAÇINI ALMAN HAKEM YÖNETECEK

Saat 22.00'deki Young Boys-Galatasaray maçını Almanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Dani̇el Siebert yönetecek. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Si̇ebert'i̇n yardımcılıklarını Jan Sei̇del ve Rafael Foltyn üstlenecek. Mücadeleni̇n dördüncü hakemi ise Dani̇el Schlager olacak.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ

İşte Young Boys ile İsviçre'de karşılaşacak olan Galatasaray'ın sahaya çıkması beklenen muhtemel 11...

Muslera

Jelert

Nelsson

Abdülkerim

Köhn

Torreira

Sara

Ziyech

Mertens

Kerem Aktürkoğlu

Icardi