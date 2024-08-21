Young Boys - Galatasaray maçı şifresiz mi, hangi kanalda?

Bu akşam Young Boys ile Galatasaray arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçını yayınlayacak kanal belli oldu. Peki Young Boys - Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Young Boys - Galatasaray maçı bugün mü, ne zaman? soruları sosyal medyada gündem oldu. İşte son bilgiler...

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi grup aşamalarına katılmak için ilk maçını İsviçre ekibi Young Boys ile oynayacak. Süper Lig'de sezona 2'de 2 ile başlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak istiyor.

Galatasaray'ın yıldız isimleri ve Teknik Direktör Okan Buruk, İsviçre ekibi Young Boys karşısında avantajlı bir skor elde ederek Türkiye'ye dönmek istiyorlar.

İşte, Young Boys - Galatasaray maçının yayınlanacağı kanal...

YOUNG BOYS - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi yolundaki mücadelesi şifresiz olarak izleyiciyle buluşacak. Bugün günü oynanacak bu kritik karşılaşmanın hangi kanalda yayımlanacağı netlik kazandı.

Galatasaray, tur için İsviçre’den avantajlı bir skorla dönmeyi amaçlarken, Young Boys - Galatasaray karşılaşması TRT 1 ve Tabii platformu üzerinden canlı olarak yayımlanacak.

YOUNG BOYS - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off heyecanı başlıyor. Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde özellikle Manchester United ve Bayern Münih maçlarında sergilediği performansla dikkat çeken Galatasaray, başarılarına bir yenisini daha eklemek için sahne alacak.

Young Boys ve Galatasaray arasındaki bu önemli mücadele, Bern'deki Wankdorf Stadyumu'nda oynanacak ve 21 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak.

Karşılaşmanın hakemi ise Alman Futbol Federasyonu'ndan Daniel Siebert olacak.