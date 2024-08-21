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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa kasasını dolduracak

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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi&#039;ne kalırsa kasasını dolduracak

Spor Haberleri

Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın, rakibini elemesinin ardından ne kadar kazanacağı gündem oldu. İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne kalması durumunda kasasına girecek miktar.

Galatasara bu akşam Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre temsilcisi Young Boys ile karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılıların Şampiyonlar Ligi'ne kalması halinde kasasına girecek para dikkat çekti.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa kasasını dolduracak - 1. Resim

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE KALIRSA NE KADAR PARA KAZANACAK?

İki ayaklı eşleşmede rakibini elemesi durumunda Şampiyonlar Ligi'ne katılacak sarı-kırmızılılar, 25 milyon euroya yakın bir parayı kasasına koyacak.

Galatasaray- Youg Boys'u eleyerek Şampiyonlar Ligi'ne katılması halinde, Avrupa kazancını geçen sezonun üzerine çıkarabilir.

Galatasaray geçen sezon Avrupa kupalarından 31 milyon euro gelir elde etmişti.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa kasasını dolduracak - 2. Resim

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GALİBİYET PARASI NE KADAR?

Şampiyonlar Ligi'nde değişen formatla birlikte grup etabında 8 maç oynanacak ve kulüpler her galibiyet başına 2.8 milyon euroluk bir geliri kasasına koyacak.

Devler Ligi'nde takımlar beraberlikte ise 930 bin euro ile ödüllendirecek.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa kasasını dolduracak - 3. Resim

Sarı-kırmızılılar, Devler Ligi'nde play-off mücadelesinde bugün İsviçre ekibi Young Boys ile kozlarını paylaşacak.

İki takım arasındaki rövanş müsabakası 27 Ağustos Salı günü İstanbul'da yapılacak. İki maç sonunca turu geçen takım adını 36 takımlı yeni formatıyla oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne yazdıracak.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa kasasını dolduracak - 4. Resim

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