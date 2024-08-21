Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa kasasını dolduracak

Düzenleyen: Ahmet Öksüz 21 Ağustos 2024 14:08 - Güncelleme: 21 Ağustos 2024 14:19 - Güncelleme:

Spor Haberleri

Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın, rakibini elemesinin ardından ne kadar kazanacağı gündem oldu. İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne kalması durumunda kasasına girecek miktar.