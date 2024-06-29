İsviçre çeyrek finalde! Son şampiyondan erken veda
Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Euro 2024'te son 16 turu İsviçre ve İtalya karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 2-0 kazanan İsviçre, çeyrek finale yükseldi.
Euro 2024'te son 16 turu başladı. İlk maçta İsviçre ve İtalya, Berlin Olimpiyat Stdayumu'nda karşılaştı. İsviçre, 37. dakikada Freuler, 46. dakikada Ruben Vargas'ın golleriyle İtalya'yı turnuvada saf dışı bıraktı. İtalya'nın maçtaki ilk isabetli şutu 73. dakikada geldi.
RAKİBİ BELLİ OLACAK
Çeyrek finale çıkan İsviçre'nin rakibi, İngiltere - Slovakya eşleşmesinin galibi olacak. İsviçre tarihinde ikinci kez çeyrek finale yükseldi. Kırmızı beyazlılar, Euro 2020'de ilk kez çeyrek finale çıkmıştı.
Düzenleyen: Ahmet Polat - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi