İtalyan devi Derrick Köhn'ü istiyor! Galatasaray'ın istediği bonservisi duyurdular

Galatasaray'ın sol beki Derrick Köhn ile İtalya'dan Milan ve Torino'nun ilgilendiği iddia edildi. Gana asıllı Alman oyuncu için istenen bonservis ortaya çıktı.

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İtalya Serie A ekiplerinden Milan ve Torino, Galatasaray'ın sol beki Derrick Köhn için devreye girdi.

Calciomercato'nun haberine göre Köhn'ün performansı nedeniyle oyuncuyu izleme listesine alan iki takımın da Galatasaray'ın kapısını çalması bekleniyor.

Okan Buruk'un takımda kalmasını istediği oyuncu için en az 8 milyon euro istendiği iddia ediliyor.

Geçen sezonun devre arası Bundesliga 2'de oynayan Hannover 96'dan transfer edilen Derrick Köhn, 15 maça çıkarak 1 gol ve 2 asist katkısında bulundu.