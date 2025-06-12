İtalya'nın gözü Türkiye'de! Beş adaydan ikisi bizde

İtalya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü kim olacak merakla beklenirken, adaylar arasında Türkiye'nin hocası Vincenzo Montella ile Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'nun da olduğu iddia edildi.

Luciano Spalletti ile yollarını ayıran İtalya Milli Takımı, yeni hocasını arıyor. Roma'yı çalıştıran tecrübeli teknik adam Claudio Ranieri'ye teklif götürüldüğü ancak 73 yaşındaki hocanın "Bu büyük bir onur, ancak Roma'da kalmaya karar verdim" sözleriyle görevi reddettiği iddia edildi.

Çizme basınına göre İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina'nın aklındaki isimler arasında, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve Fenerbahçe'nin hocası Jose Mourinho da var.

RESMİ GİRİŞİM YAPILMADI

Akşam'ın haberine göre; Gravina, eylül ayındaki Dünya Kupası Elemeleri öncesinde teknik direktörü belirlemek istiyor. Çıkan haberlerde, Vincenzo Montella'nın listenin üst sıralarında yer aldığı belirtildi. Bir dönem Roma ve Fiorentina'yı çalıştıran İtalyan hocanın, son Avrupa Şampiyonası'nda büyük işler başardığı vurgulandı.

Öte yandan bu görev için Jose Mourinho'nun da ismi geçiyor. Gazeteci Matteo Moretto'ya göre Portekizli hoca için resmi bir girişimde bulunulmadı ancak Mourinho iddiaları Çizme'yi salladı. Özellikle Inter taraftarları büyük heyecan yaşadı.

DİĞER ADAYLAR GATTUSO VE MANCINI

Bu iki ismin yanı sıra De Rossi, Gennaro Gattuso ve İtalya ile Avrupa Şampiyonu olan Roberto Mancini de adaylar arasında.