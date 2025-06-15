İtalyanlarda Immobile çekişmesi! "Açık artıma" başlığıyla duyurdular

Beşiktaş'ın kadroda düşünmediği İtalyan santrfor Immobile ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İtalyan basını, "Kral için açık artırma" başlığı ile golcü isimle ilgilenen iki takımı açıkladı.

Beşiktaş'a büyük umutlarla gelen ve lige fırtına gibi başlayan ancak sonrasında sergilediği performansla eleştiri oklarının hedefinde olan Ciro Immobile, ülkesinde paylaşılamıyor.

Başkan Serdal Adalı'nın 6 milyon euroluk maaşını 3'e indirmek istediği 35 yaşındaki forvet için İtalyanların ünlü gazetesi Corriere dello Sport "Kral için açık artırma" başlığını atarak iki taliplisi olduğunu duyurdu.

MENAJERİ GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Sabah'ın haberine göre; 2019-2020 sezonunda Lazio'da gol krallığı yaşayan Immobile, hem Milan hem de Fiorentina tarafından isteniyor. Oyuncunun menajeri Marco Somella'nın kısa bir süre önce Milan ile görüştüğü iddia edildi. Fiorentina Başkanı Commisso'nun da transferde öne geçebilmek adına Immobile'ye 2 yıllık sözleşme teklif ettiği belirtildi.

Beşiktaş'ın 1 yıl daha kontratı bulunan oyuncunun sözleşmesini feshedebileceği de iddialar arasında yer aldı.

Beşiktaş'ta bu sezon 41 maça çıkan İtalyan golcü, 19 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.