Jakobs'un oynadığı maçta Senegal bir puana razı oldu
Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından düzenlenen 35. Afrika Uluslar Kupası'nın (AFCON 2025) D Grubu'nda Ismail Jakobs'un formasını giydiği Senegal, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile 1-1 berabere kaldı.
Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından düzenlenen 35. Afrika Uluslar Kupası'nın (AFCON 2025) D Grubu'nda iki maç oynandı.
Rabat Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakada Benin ile Botsvana karşılaştı.
Maçın 28. dakikasında Yohan Roche ile gol bulan Benin, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
Günün diğer maçında Senegal ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti, İbni Batuta Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Demokratik Kongo Cumhuriyeti, 61. dakikada Cedric Bakambu ile öne geçerken Senegal, 69. dakikada Sadio Mane ile gol buldu. Karşılaşmada başka gol olmayınca maç 1-1 sona erdi.
Müsabakaya ilk 11'de başlayan Galatasaraylı sol bek Ismail Jakobs, 90 dakika forma giydi.
D Grubu'nda Senegal, 4 puanla liderliğini sürdürdü. Aynı puana sahip Demokratik Kongo Cumhuriyeti ise ikinci sırada yer aldı.
Benin'in 3 puanla üçüncü basamakta bulunduğu grupta henüz puanla tanışamayan Botsvana, son sırada kaldı.