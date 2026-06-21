Japonya'dan Dünya Kupası'nın bininci maçında dört dörtlük şov
Dünya Kupası tarihinin 1000. karşılaşmasında Japonya, Tunus'u 4-0 mağlup ederek tarihi geceye adını yazdırdı. Asya temsilcisi son maç öncesi avantaj yakalarken, Tunus turnuvaya veda etti.
- Organizasyon tarihinin 1000. maçında Japonya, Tunus'u 4-0 yendi.
- Japonya'nın gollerini Daichi Kamada (4. dakika) ve Ayase Ueda (31. ve 83. dakikalar), Junya Ito (69. dakika) attı.
- Bu sonuçla Japonya puanını 4'e yükseltti.
- Tunus, bu mağlubiyetle grup aşamasında turnuvaya veda etti.
- Japonya son maçında İsveç ile, Tunus ise Hollanda ile karşılaşacak.
2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu ikinci hafta karşılaşmasında Japonya ile Tunus, organizasyon tarihinin 1000. maçında karşı karşıya geldi. Monterrey Stadyumu'nda oynanan mücadelede Japonya, etkili performansıyla rakibini 4-0 mağlup ederek hem tarihi geceye damga vurdu hem de son 16 turu umutlarını sürdürdü.
KAMADA ERKEN SAHNEYE ÇIKTI
Rumen hakem Istvan Kovacs'ın yönettiği karşılaşmaya hızlı başlayan Japonya, henüz 4. dakikada Daichi Kamada'nın golüyle öne geçti. Maçın kontrolünü eline alan Asya temsilcisi, 31. dakikada Ayase Ueda'nın fileleri havalandırmasıyla farkı ikiye çıkardı. İlk yarı Japonya'nın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
UEDA VE ITO'DAN FARKI AÇAN GOLLER
İkinci yarıda da oyunun hakimiyetini bırakmayan Japonlar, 69. dakikada Junya Ito'nun golüyle rahatladı. Karşılaşmanın skorunu belirleyen isim ise yeniden Ayase Ueda oldu. Başarılı golcü, 83. dakikada attığı golle kendisinin ikinci, takımının dördüncü golünü kaydetti.
TARİHİ MAÇTA TARİHİ SONUÇ
Dünya Kupası tarihindeki 1000. karşılaşma olarak kayıtlara geçen mücadelede Japonya, 4-0'lık net galibiyetle puanını 4'e yükseltti. Tunus ise ikinci maçından da puansız ayrılarak turnuvaya grup aşamasında veda etti.
SON HAFTA HEYECANI
Japonya, F Grubu'ndaki son maçında 26 Haziran Cuma günü TSİ 02.00'de İsveç ile karşı karşıya gelecek. Turnuvaya veda eden Tunus ise aynı saatte Hollanda karşısında prestij mücadelesi verecek.