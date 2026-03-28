Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 34'üncü haftasında Litvanya'nın Zalgiris ekibine sahasında 92-82 mağlup olan Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius, maçta detayların kendilerini geri plana attığını söyledi.

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda 92-82 kaybettikleri Zalgiris maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

EuroLeague'in 34'üncü haftasında Fenerbahçe Beko ile Zalgiris, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşılaştı.

"EFOR ANLAMINDA PROBLEMİMİZ YOK"

Zalgiris'in iyi olan taraf olduğunu dile getiren tecrübeli çalıştırıcı, "Oyuncularımın performansından memnunum. Efor anlamında sıkıntılıydık ama bugün iyiydik. Detaylar bizi geri plana attı. Sezon boyunca detaylarda çok iyi değildik. Zalgiris'in güçlü atak yapabildiğini gördük. Soyunma odasında da söyledim, kaybedebiliriz ama efor anlamında problemimiz yok. Rakibimiz çok iyi olduğu noktalarla galibiyeti getirdi" şeklinde konuştu.

Jasikevicius, Zalgiris'te farkı oluşturan noktanın oyuncuların rollerini bilmesi olduğunu vurgulayarak, "Mart ayının sonuna geldik ve takımda herkes sahada ne yapabileceğini arıyor. Bunu konuşuyoruz. Maccabi maçında efor anlamında iyi değildik ama bu maçta iyiydik. Söylediğim gibi, detaylar kazananı belirledi" dedi.

Sarunas Jasikevicius

"DURUMUMUZUN FARKINDAYIZ"

Ligde zirveye oynayan takımlar arasında büyük bir fark olmadığını dile getiren Litvanyalı başantrenör, "Ligi kazanacak takımı detaylar belirleyecek. Durumumuzun farkındayız. Performans olarak play-in takımı değiliz. Puan durumunda ilk sıradayız ama iyi basketbol oynamıyoruz. Kazandığımızda da bunu söylüyordum. Sakatlık dönüşü oyuncuları takıma monte etmek de kolay olmuyor. Elbette endişeleniyorum. Hücumda kimin 20 sayı bulduğuna bakmıyorum. Doğru detayları ortaya koyan oyuncuları önemsiyorum. Hedeflerimiz çok büyük. Bunlara giden yolda ufak detayları daha iyi yapmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

