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    • Jorge Jesus'un prensi Fenerbahçe'den ayrıldı: Lincoln Henrique'nin yeni takımı belli oldu

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Jorge Jesus&#039;un prensi Fenerbahçe&#039;den ayrıldı: Lincoln Henrique&#039;nin yeni takımı belli oldu
    Fenerbahçe, Lincoln Henrique, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Ara transfer döneminin hızlı ekiplerinden Fenerbahçe, geçtiğimiz haftalarda sakatlıktan çıkan Lincoln Henrique'yi Brezilya'ya gönderdi.

    Fenerbahçe'de Brezilyalı futbolcu Lincoln Henrique ile yollar ayrıldı.

    Brezilya Serie A ekibi RB Bragantino ile anlaşan Lincoln'un sezon sonuna kadar ülkesinde kiralık oynayacağı öğrenildi.

    25 yaşındaki sol kanat oyuncusu bu sezon Fenerbahçe'de 1 maça çıktı. Sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Lincoln Henrique 1 gol ile 1 asist üretti.

    Jorge Jesus'un prensi Fenerbahçe'den ayrıldı: Lincoln Henrique'nin yeni takımı belli oldu

    JORGE JESUS TRANSFER ETTİRDİ

    Lincoln Henrique'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek. 25 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 3 milyon 300 bin euro.

    Gremio altyapısında yetişen Lincoln Henrique daha sonra Rizespor, America MG ve Santa Clara'da oynadı.

    Fenerbahçe, 2022-2023 sezonu başında Lincoln Henrique için 3 milyon 500 bin euro bonservis bedeli ödedi.

    Dönemin teknik direktörü Jorge Jesus, Lincoln'u özel istekle transfer ettirmişti.

     

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    FenerbahçeLincoln Henrique
    Haberler > Spor > Jorge Jesus'un prensi Fenerbahçe'den ayrıldı: Lincoln Henrique'nin yeni takımı belli oldu
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