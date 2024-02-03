Jorge Jesus'un prensi Fenerbahçe'den ayrıldı: Lincoln Henrique'nin yeni takımı belli oldu
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Ara transfer döneminin hızlı ekiplerinden Fenerbahçe, geçtiğimiz haftalarda sakatlıktan çıkan Lincoln Henrique'yi Brezilya'ya gönderdi.
Fenerbahçe'de Brezilyalı futbolcu Lincoln Henrique ile yollar ayrıldı.
Brezilya Serie A ekibi RB Bragantino ile anlaşan Lincoln'un sezon sonuna kadar ülkesinde kiralık oynayacağı öğrenildi.
25 yaşındaki sol kanat oyuncusu bu sezon Fenerbahçe'de 1 maça çıktı. Sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Lincoln Henrique 1 gol ile 1 asist üretti.
JORGE JESUS TRANSFER ETTİRDİ
Lincoln Henrique'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek. 25 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 3 milyon 300 bin euro.
Gremio altyapısında yetişen Lincoln Henrique daha sonra Rizespor, America MG ve Santa Clara'da oynadı.
Fenerbahçe, 2022-2023 sezonu başında Lincoln Henrique için 3 milyon 500 bin euro bonservis bedeli ödedi.
Dönemin teknik direktörü Jorge Jesus, Lincoln'u özel istekle transfer ettirmişti.
Kaynak: Türkiye Gazetesi