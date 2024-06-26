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Jose Mourinho Fenerbahçe'de komutan oyuncusunu Mert Hakan Yandaş olarak seçti

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Fenerbahçe, Jose Mourinho, Mert Hakan, Haber

Spor Haberleri

Fenerbahçe'nin Portekizli hocası Jose Mourinho, sarı lacivertli taraftarın 'komutan' olarak çağırdığı Mert Hakan Yandaşı takımın 'komutan'ı seçti. Mourinho da Mert Hakan'a idmanda 'komutan' diyerek seslendi.

Fenerbahçe'nin başlayan yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Dün sabahki idman taraftarlara açık gerçekleştirilirken, gözler Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho'daydı.

Jose Mourinho Fenerbahçe'de komutan oyuncusunu Mert Hakan Yandaş olarak seçti - 1. Resim

MOURINHO'NUN DA 'KOMUTAN'I MERT HAKAN

Topuk Yaylası’nda yeni sezona hazırlanan sarı lacivertliler, taraftarlarıyla iç içe çalıştı. Taraftarların isteğini kırmaya Mourinho, tel örgülere kadar gidip forma imzaladı.

Jose Mourinho Fenerbahçe'de komutan oyuncusunu Mert Hakan Yandaş olarak seçti - 2. Resim

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi ilk etap kamp çalışmalarını yaptığı Topuk Yaylası Tesisleri’nde dün 2 bin taraftarının önünde hazırlıklarına devam etti. Takımdan 25 dakika önce sahaya gelen teknik direktör Mourinho önce yardımcılarıyla ardından takımla toplantı yaptı. Konuşurken Dzeko ve Levent Mercan’ın omzuna elini koydu.

Jose Mourinho Fenerbahçe'de komutan oyuncusunu Mert Hakan Yandaş olarak seçti - 3. Resim

Çift kale maçı kurulan kuleden takip eden Jose Mourinho’nun futbolculara ismiyle hitap etmesi, Mert Hakan’a “Komutan” demesi, farklı ve sert bir antrenman sistemi uygulaması da dikkat çekti.

Jose Mourinho Fenerbahçe'de komutan oyuncusunu Mert Hakan Yandaş olarak seçti - 4. Resim

Düzenleyen:  - Spor
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