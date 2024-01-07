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Jude Bellingham üşüyen çocuğu unutmadı, tek hareketiyle gönüllere girdi
Real Madrid'in genç yıldızı Jude Bellingham, Arandina maçında yaptığı hareketlere sosyal medyada gündem oldu. Yıldız oyuncunun top toplayıcı çocuğa yaptığı hareket duygulandırdı.
Türk yıldız Arda Güler'in de formasını giydiği Real Madrid, İspanya Kral Kupası'nda 2. Lig ekibi Arandina'yı 3-1 yenerek tur atladı.
Karşılaşmada yedek bırakılan Jude Bellingham, tek hareketiyle yılın golünü attı.
Yıldız oyuncu, soğuk bir havada oynanan karşılaşmada üşüyen top toplayıcı çocuğa üzerindeki battaniyeyi verdi.
Jude Bellingham'ın bu davraınışı sosyal medyada gündem oldu.
Sezon başı 103 milyon Euro bedelle Borussia Dortmund takımından transfer edilen 20 yaşındaki yıldız, 22 resmi maçta 17 gol ve 5 asist katkısında bulundu.
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi