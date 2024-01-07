Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Jude Bellingham üşüyen çocuğu unutmadı, tek hareketiyle gönüllere girdi

    Real Madrid'in genç yıldızı Jude Bellingham, Arandina maçında yaptığı hareketlere sosyal medyada gündem oldu. Yıldız oyuncunun top toplayıcı çocuğa yaptığı hareket duygulandırdı.

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Türk yıldız Arda Güler'in de formasını giydiği Real Madrid, İspanya Kral Kupası'nda 2. Lig ekibi Arandina'yı 3-1 yenerek tur atladı.

    Karşılaşmada yedek bırakılan Jude Bellingham, tek hareketiyle yılın golünü attı.

    Yıldız oyuncu, soğuk bir havada oynanan karşılaşmada üşüyen top toplayıcı çocuğa üzerindeki battaniyeyi verdi.

    Jude Bellingham'ın bu davraınışı sosyal medyada gündem oldu.

    Sezon başı 103 milyon Euro bedelle Borussia Dortmund takımından transfer edilen 20 yaşındaki yıldız, 22 resmi maçta 17 gol ve 5 asist katkısında bulundu.

     

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Jude BellinghamReal Madrid
    Haberler > Spor > Jude Bellingham üşüyen çocuğu unutmadı, tek hareketiyle gönüllere girdi
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    TFF kararını verdi, ertelenen Süper Kupa maçının tarihi ve yeri belli oldu - SporTFF kararını verdi, ertelenen Süper Kupa maçının tarihi ve yeri belli olduFenerbahçe şampiyonluk uğruna gözünü kararttı! - SporFenerbahçe şampiyonluk uğruna gözünü kararttı!Fenerbahçe 7 eksikle İstanbulspor'a konuk oluyor (Muhtemel 11'ler) - SporFenerbahçe 7 eksikle İstanbulspor'a konuk oluyor (Muhtemel 11'ler)Trabzonspor vasatı aşamayan karşılaşmada 3 puan ile moral buldu - SporTrabzonspor vasatı aşamayan karşılaşmada 3 puan ile moral bulduBeşiktaş iki defa ret cevabı aldığı Lucescu'nun yine kapısında - SporBeşiktaş iki defa ret cevabı aldığı Lucescu'nun yine kapısındaBeşiktaş'ın kurtulmak istediği Jean Onana, Fransız devine transfer oluyor - SporBeşiktaş'ın kurtulmak istediği Jean Onana, Fransız devine transfer oluyorArda Güler ilk maçında sahanın en iyisi oldu, İspanyollar Türk yıldıza övgüler yağdırdı - SporArda Güler ilk maçında sahanın en iyisi oldu, İspanyollar Türk yıldıza övgüler yağdırdıArda Güler Real Madrid formasıyla çıktığı ilk maçta şov yaptı, Ceballos ile frikik pazarlığı sosyal medyayı salladı - SporArda Güler Real Madrid formasıyla çıktığı ilk maçta şov yaptı, Ceballos ile frikik pazarlığı sosyal medyayı salladıEnes Ünal sakatlıktan asistle döndü, Getafe Kral Kupası'nda tur atladı - SporEnes Ünal sakatlıktan asistle döndü, Getafe Kral Kupası'nda tur atladıEmre Belözoğlu hakemlerin Ankaragücü'nden intikam aldığını iddia etti - SporEmre Belözoğlu hakemlerin Ankaragücü'nden intikam aldığını iddia etti
    Sonraki Haber Yükleniyor...