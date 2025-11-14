Serie A devi Juventus, güncel piyasa değeri 75 milyon euro olarak gösterilen milli futbolcumuz Kenan Yıldız ile yeni sözleşme imzalamak istiyor. Mevcut kontratı 2029'a kadar devam eden 20 yaşındaki yıldızın, yıllık 1,7 milyon euroluk garanti ücretinin takım arkadaşı Jonathan David ile aynı seviyeye yükseltilmesini istediği, maaş anlaşmazlığı sebebiyle kriz çıktığı iddia edildi.

Juventus'un, yıllık 1,7 milyon euro kazanan ve performansı düşünüldüğünde maaşının çok az olduğu yorumları yapılan Kenan Yıldız'a yeni sözleşme teklif etmeye hazırlandığı konuşuluyor. Genç yıldız, yönetimin 5 milyon euro maaş düşüncesine karşı, Kanadalı forvet Jonathan David'le aynı rakamı (yıllık 6 milyon euro) istiyor.

Kenan Yıldız, Juventus'ta adından sıkça söz ettieriyor

"GÖRÜŞMELER DURMA NOKTASINDA"

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; daha önce Chelsea ve Arsenal gibi İngiliz ekipleriyle adı anılan Kenan Yıldız ile Juventus arasındaki yeni sözleşme görüşmeleri, maaş anlaşmazlığı nedeniyle durma noktasına geldi.

BONSERVİSİ 100 MİLYON EURO

İtalyan kulübünün, milli futbolcu ile yeni kontrat için anlaşma sağlayamaz ve gelecek yıl Şampiyonlar Ligi bileti alamazsa, yaz aylarında Kenan Yıldız'ı satmayı düşünebileceği aktarıldı. Juventus'un, genç futbolcunun bonservis bedelini 100 milyon euro olarak belirlediği öğrenildi.

Kenan Yıldız, A Milli Takım'ın değişmez isismlerinden

14 MAÇTA 3 GOL

Juventus ile mevcut sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden Kenan Yıldız, bu sezon 14 karşılaşmada 1155 dakika süre bulurken; 3 gol ve 4 asistlik skor katkısı verdi.

GÖKHAN KARATAŞ

