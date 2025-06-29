Kamp öncesi Mauro Icardi cephesinde büyük kriz! Tam 10 saat kapıda bekledi

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, kızlarını alabilmek için Wanda Nara'nın kapısında yaklaşık 10 saat bekledi. Arjantinli ismin sarı kırmızılıların yeni sezon hazırlık kampına geç katılma ihtimali de gündemde. İşte detaylar...

Galatasaray'ın Arjantinli yıldız oyuncusu Mauro Icardi, yeşil sahalarda gösterdiği performansın yanı sıra özel hayatıyla da gündemdeki yerini koruyor. Uzun süren sakatlık döneminde sarı kırmızılı formadan ayrı kalan ancak bu dönemde Wanda Nara ile yaşadıklarıyla manşetleri süsleyen isim, yeniden gündemde.

KAPIDA 10 SAAT BEKLEDİ

Arjantin basınında çıkan haberlere göre; iki kızını görmek için Wanda Nara'nın kapısına giden Icardi, kapıda 10 saat bekledi. Polislerden yardım alan deneyimli golcünün kriz anları, ülke basınında canlı yayınlandı.

Uzun bekleyişin ardından Arjantinli yıldız, kızlarıyla buluşmayı başardı.

KAMPA GEÇ KATILABİLİR

Yaşanan kriz sonrası kızlarına kavuşan Icardi'nin, Galatasaray'ın 4 Temmuz'da başlayacak olan kampına rötarlı katılabileceği öne sürüldü.

Mauro Icardi'nin kızlarıyla bir hafta vakit geçirdikten sonra kampa dahil olacağı belirtiliyor.