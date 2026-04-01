Kosovalı taraftarlar, maçtan önceki gece Milli Takımımızın kaldığı otelin önünde sabah kadar gürültü yapıp havai fişek patlatarak rahatsızlık vermişti.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Milli Takımımız, Kosova'yı 1-0 yenerek Dünya Kupası biletini kaptı. Fadil Vokrri Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan kaptan Hakan Çalhanoğlu, zor şartlarda zor bir maça çıktıklarını söyledi.

"BU TARZ ŞEYLER YAPACAKLARINI BİLİYORDUK"

Maçtan önceki akşam atılan havai fişekleri hatırlatan Hakan Çalhanoğlu, "Bizi maçtan önce uyutmadılar. Merih ile beraber camdan dışarı baktık, ‘Acaba ne oldu?’ diye. Aslında korktuk. Ama buna hazırlıydık. Bu tarz şeyler yapacaklarını biliyorduk. Tüm arkadaşlarımı, ekibi, hocamızı, emeği geçen herkesi tebrik etmek istiyorum. Kolay kolay gelmedik. Başardığımız için çok mutluyum. Ülkemizi mutlu ettiğimiz çok gururluyum. 24 yıl sonra başardığımız için çok gururluyum." dedi.

ESKİ FUTBOLCULARA DAVET

2002 Dünya Kupası'nda forma giyen eski futbolcuları ABD'de kendilerini desteklemeye davet eden 32 yaşındaki oyuncu, "Ben düşüncelerimi söyledim, hissettiklerimizi paylaşmak istedim. Güzel bir tablo oluşur diye düşünüyorum. Sadece onları değil, Fatih hocamız, Şenol hocamız hepsi gelsin, bizi desteklesin. Çünkü bence milli takıma bunun gerektiğini düşündüğüm için söyledim. Diğer milli takımlarda gördüğüm için bizde de olsun istiyorum. Onların tecrübeleri bizim için önemli. İnşallah gelirler ve bizim aramızda olurlar." ifadelerini kullandı.

"BAŞARAMAYACAĞIMIZ BİR ŞEY YOK"

Yetenekli bir takıma sahip olduklarını ve bu futbolcu kadrosunun kendilerine her şeyi hayal ettirdiğini söyleyen Hakan Çalhanoğlu, çok önemli ve iyi oyunculara sahip olduklarını vurguladı. Başaramayacakları bir şey olmadığını belirten Hakan Çalhanoğlu şunları söyledi:

"Hiçbir zaman böyle rakipleri küçümsememeniz gerekiyor. Bütün futbolcular kafasında hayal kurar. İlk hedefimize ulaştık. İnşallah Dünya Kupası’nda da en iyi şekilde ülkemizi temsil edeceğiz. Hissiyatım, duygularım karmakarışık. Maçtan sonra doping testine geçtim, daha doğru dürüst kutlayamadım. O stresi, o baskıyı üzerimden atmak istiyorum. İnsan ister istemez o baskıyı hissediyor. Sonuçta herkes Dünya Kupası’na katılmak istiyor. Milletimiz 24 yılın sona ermesini istedi. Bunu başardığımız için çok mutluyum. Milli takımı seçtiğimizde her zaman bu hayalleri kafamda kurdum. Çok şükür nasip oldu. İnşallah orada da güzel turnuva oynarız."

Dünya Kupası'nda ilk hedeflerinin gruptan çıkmak olduğunu belirten Hakan Çalhanoğlu, "Bence grubumuz iyi. Bunu yapabiliriz. Onu aştığımız takdirde önümüze bakacağız. Ben çok büyük konuşmayı sevmeyen kişiyim, ‘Önce grubu atlayalım, ondan sonrasına bakarız.’ diyen birisiyim. Adım adım ilerleyeceğiz. Oraya hazırlanmak için zamanımız var. Tüm takım arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Çok mutluyuz. Ondan sonrasına bakarız." diye konuştu.

Hakan Çalhanoğlu, açıklamalarının ardından sembolik Dünya Kupası biletiyle poz verdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası