Sosyal medyada devam eden “Türkiye’de NATO üssü kuruluyor” söylemlerini değerlendiren güvenlik kaynakları “Birçok faaliyet bir arada yürütüldüğü için kavramlar birbirine karıştırılarak dezenformasyon yapılıyor" sözlerini kullanarak, Türkiye'nin haklarından taviz verilmeyeceğini vurguladı.

YEŞİM ERASLAN - Türkiye’de kurulması planlanan NATO Çok Uluslu Kolordu Karargâhına yönelik tartışmalar algı operasyonuna dönüştü.

Geçtiğimiz hafta Millî Savunma Bakanlığı, 2023 yılında NATO Güneydoğu Bölgesel Planı kapsamında bir Kolordu Karargâhı kurulmasına yönelik çalışmalar başlatıldığını, söz konusu niyetin de 2024 yılında NATO’ya beyan edildiğini açıklamıştı.

Özellikle sosyal medyada devam eden “Türkiye’de NATO üssü kuruluyor” söylemlerini değerlendiren güvenlik kaynakları “Birçok faaliyet bir arada yürütüldüğü için kavramlar birbirine karıştırılarak dezenformasyon yapılıyor. Yabancı komutasında herhangi bir NATO birimi kurulması söz konusu değil. Türkiye, bugüne kadar, Karadeniz’deki tüm faaliyetlerini bölgesel sahiplik ve Montrö Anlaşması esaslarına göre, yaptı, bundan sonra da aynı hassasiyetle yapmaya devam edecek. Bu iki hususta taviz verilmesi mümkün değil. NATO veya NATO dışı tüm faaliyetlerin yönetimi ve icrası Karadeniz’e kıyısı olan ülkeler tarafından yapılacak. Diğer ülkelere teçhizat, personel ve eğitim desteği verilebilir” açıklamasında bulundu.

