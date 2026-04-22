Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 23 Nisan Perşembe günü oynanacak Samsunspor-Trabzonspor maçında hakem Atilla Karaoğlan görev yapacağı açıklandı. Kırmızı-beyazlı kulüp, "Teknik direktörümüz Thorsten Fink'in cezası devam ederken, bu karara sebep olan hakemin sahada görev alacak olması futbolun adalet duygusuyla bağdaşmamaktadır" açıklamasıyla bu atamaya tepki gösterdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda 23 Nisan Perşembe saat 18.45'de başlayacak Samsunspor-Trabzonspor müsabakasına Atilla Karaoğlan'ı atadı.

Kırmızı-beyazlılar, Rizespor karşılaşmasında teknik direktörleri Thorsten Fink’e kırmızı kart gösteren (PFDK'dan 3 maç ceza aldı) Karaoğlan'ın kısa süre sonra yeniden kendi maçlarında görev yapacak olmasına tepki gösterdi.

Atilla Karaoğlan

"KABUL EDİLEMEZ"

Samsunspor'dan Karadeniz derbisi öncesi yapılan açıklama şöyle:

"Daha 2 hafta önce Çaykur Rizespor ile oynadığımız karşılaşmada, Teknik Direktörümüz Thorsten Fink’e tartışmalı bir kararla gösterdiği kırmızı kart sonrası 3 maç ceza almasına neden olan hakem Atilla Karaoğlan’ın, Trabzonspor ile oynayacağımız Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakasına yeniden atanmasını kabul edilemez buluyoruz.

Teknik Direktörümüzün cezası henüz devam ederken, bu karara sebep olan hakemin sahada görev alacak olması futbolun adalet duygusuyla bağdaşmamaktadır.

Thorsten Fink

Geniş bir hakem havuzu bulunmasına rağmen, böylesine kritik bir karşılaşma öncesinde aynı ismin tekrar maçımızda görevlendirilmesini doğru bulmadığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.

Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu’nun, hatalı olduğunu düşündüğümüz bu kararı yeniden gözden geçirmesini bekliyoruz.

Kulübümüz, Türk futbolunda daima adalet ve eşitlik ilkesine sahip çıkmakta olup, futbolumuzu yönetenlerin de bu hassasiyetimizi anlamalarını beklemekteyiz."

