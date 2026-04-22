Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 23 Nisan Perşembe günü oynayacağı Samsunspor karşılaşmasının kamp kadrosunu açıkladı.

Trabzonspor'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan çalışma taktik ağırlıklı geçti. Bordo-mavili ekip, hazırlıkların ardından Ziraat Türkiye Kupası maçı için karayoluyla Samsun’a hareket etti.

Tedavisi süren Arseniy Batagov ile Okay Yokuşlu, 20 kişilik Samsun kafilsinde yer almadı.

Trabzonspor'un Samsunspor maçı kamp kadrosu şöyle:

"Andre Onana, Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Stefan Savic, Chibuike Nwaiwu, Mathias Lovik, Wagner Pina, Mustafa Eskihellaç, Salih Malkoçoğlu, Benjamin Bouchouari, Tim Jabol Folcarelli, Christ Inao Oulai, Ozan Tufan, Onuralp Çakıroğlu, Ernest Muçi, Felipe Augusto, Anthony Nwakaeme, Oleksandr Zubkov, Paul Onuachu, Umut Nayir."

