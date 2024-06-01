Kartal gözünü Martial'a dikti

Adı birçok kulüple anılan yıldız golcüyü listesine alan siyah beyazlılar, bu sezon fazla forma şansı bulamayan 28 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

Ligi altıncı sırada bitiren ancak Türkiye Kupası’nı kazanarak adını Avrupa Ligi Play-Off Turu’na yazdıran Beşiktaş, dört bir koldan arayışlarını sürdürüyor. Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar ile yollarını ayıracak olan siyah beyazlılar takıma yıldız bir golcü katmak istiyor. İngiliz Sky Sport, Manchester United ile yollarını ayıran Anthony Martial ile Beşiktaş’ın yakından ilgilendiğini yazdı. Martial’ın talipleri arasında Fransız kulüpleri Lyon ve Marsilya’nın yanı sıra Suudi kulüpleri ve MLS takımlarının olduğu belirtildi.

ACELE ETMEYECEK

Bonservisi elinde bulunan 28 yaşındaki Fransız hücum oyuncusunun, yeni takımını belirleme konusunda acele etmeyeceği ifade edildi. 2015 yılında 60 milyon avro bonservis bedeli karşılığında transfer olduğu Manchester United ile 371 resmî maça çıkan Anthony Martial, bu karşılaşmalarda 90 gol, 47 asistlik skor katkısı sağladı. Piyasa değeri 10 milyon avro olarak gösterilen Martial, bu sezon ise sadece 19 maçta kendisine yer bulabildi. Fransız futbolcu bu maçlarda iki gol attı, bir de asist kaydetti.

AMELİYAT GEÇİRDİ

Manchester United’ın forveti Anthony Martial, ocak ayında kasığından ameliyat olduktan sonraki süreçte forma şansı bulamadı. Yaklaşık 10 hafta sahalardan uzak kalan Fransız oyuncu iyileştikten sonra da hocası Erik ten Hag tarafından tercih edilmedi.