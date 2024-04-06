Kartal'da esaretin bedeli 500 bin avro

Siyah beyazlı yönetim Portekizli teknik adama fazla dayanmayacak. Sezon sona ermeden yollar ayrılacaktı ama sözleşmedeki özel madde erken ayrılığın önüne geçiyor.

MURAD TAMER'İN HABERİ - Beşiktaş’a çare olması için getirilen Fernando Santos takımı daha da biçare etti... Üç maçlık mağlubiyet serisinin ardından Başakşehir maçında hem kötü futbol hem de puan kaybı devam edince eleştiri okları yine Portekizli teknik adama yöneldi. Avrupa şampiyonluğu apoletine sahip olan Santos’un oldukça başarısız performansı yönetimi de pes ettirdi. Tecrübeli teknik adamla yapılan sözleşmedeki özel maddeye göre sezon sona ermeden yaşanacak ayrılık durumunda yüksek tazminat ödenecek.

OYUNCULARIN BAŞI DÖNDÜ

Sezon sona erdikten sonra yaşanacak ayrılık halinde yönetimin ödeyeceği tazminat ise sadece 500 bin avro olacak. Siyah beyazlı yönetim sözleşmedeki bu özel madde sebebiyle oldukça başarısız sonuçlar alan Portekizli teknik adamla şimdilik yola devam etmeye mecbur kaldı. Ayrıca sık sık yaşanan teknik direktör değişiklikleri sebebiyle başları dönen futbolcuların daha fazla yorulması da istenmiyor. Bu yüzden sezon bittikten sonra Fernando Santos’la ayrılık gerçekleşecek.

BAŞKANDAN ULTİMATOM!

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat başkan seçildiği günden bu yana ilk kez Ümraniye’de oyuncularla bir toplantı yaptı. Siyah beyazlıların patronu, takıma İngilizce olarak yaptığı konuşmada, “Avrupa’ya mutlaka gitmemiz gerekir. Türkiye Kupası tek hedefimizdir. Bunun için sahada savaşacak, sonuna kadar mücadele edeceksiniz. Takım toparlanmazsa bunun sonuçları iyi olmayacak” ifadelerini kullandı.

GENÇLERE ŞANS VERECEKTİ, AGRESİF OYNATACAKTI

HANİ VERDİĞİN SÖZLER HOCA?

Fernando Santos, Beşiktaş eşofmanını sırtına geçirdiği ilk gün gün iddialı açıklamalarda bulunmuştu. “Agresif oynamalıyız, kazanmak yetmez ölümüne oynamalıyız” diyen Portekizli teknik adam, Başkan Hasan Arat’a da genç oyuncuların daha çok forma giyeceği bir takım oluşturacağının sözünü vermişti. Ancak Santos, hem savunma anlayışıyla maçlara çıktı hem de genç oyunculara da çok az şans verdi.

SANTOS'LA NEDEN OLMADI?

SADIK SÖZTUTAN: Türkiye’de görev yapan Portekizli teknik adamlardan başarılı olan yok! Gaziantepspor’u çalıştıran Couceiro ve Sa Pinto, Beşiktaş‘ta Carvalhal, Antalyaspor’da Morais, F.Bahçe’de Pereira ve en yakın örnek Jesus! Hasan Arat yönetimi, üst perdeden başlamak için ünlü bir ismi seçti ama Santos, Portekiz ve Yunanistan arasında sıkışıp kalmış biri... Asık suratı ve fazla “relax” karakteri ile kriz çözecek yapıda değil.

SERDAR SARIDAĞ: Santos organ nakli yapmaya gelen bir doktor gibiydi lakin bu organ naklini vücut kabul etmedi. Santos oyun anlayışından vazgeçmedi. Beşiktaş tribünlerinin istediği hücum futbolunu bir türlü sahaya yansıtmadı. Bakınız yansıtamadı değil. Yansıtmadı. Beşiktaş futbol aklı Santos ile yola devam etmez. Yönetim, hasta vücudun kabul edebileceği yeni organlar bulmak zorunda.