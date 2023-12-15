Kartal'dan onurlu veda

15 Aralık 2023 07:04 - Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 07:17

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER'İN HABERİ - UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu son hafta maçında Beşiktaş deplasmanda İsviçre’nin Lugano takımını 2-0 mağlup etti. Grupta iddiası olmayan iki takımın kapışmasında Rıza Çalımbay genç oyunculara da forma verdi ve göz doldurdular. Maçın 36. dakikasında sol kanattan ceza sahasına giren Cenk Tosun vurdu, savunmaya çarpan topu yeniden önünde buldu ama bu defa affetmedi. Siyah beyazlılar karşılıklı ataklarla geçen ilk 45 dakikayı 1-0 önde bitirmeyi başardı.

İKİ KIRMIZI BİRDEN

Beşiktaş’ta ikinci yarı öncesi Cenk’in yerine Semih oyuna dahil oldu. Genç oyuncu dinamizmi ve süratiyle dikkatleri çekse de yakaladığı fırsatları harcadı. Kaleci Ersin’in kurtardığı beş şutun galibiyette payı büyüktü. Henüz 16 yaşındaki Mustafa Erhan Hekimoğlu, Muleka’nın yerine girip santrfora geçti. Son sözü 19 yaşındaki Emrecan söyledi: 2-0. Uzatma dakikalarındaki bir pozisyonda sinirlerine hâkim olamayan Chamberlain ve Steffen kızardı. Beşiktaş son maçında ilk galibiyetini alırken grupta da sonuncu olmaktan kurtuldu.

EMRECAN GÜLDÜRDÜ

İkinci golü atan genç Emrecan, “İlk maçıma çıktım ve gol attım. Rıza Hoca’ma çok teşekkür ediyorum. Gol atacağımı düşünmüyordum. Yapacak sevinç bulamadım. Gidip bulduğum arkadaşıma sarıldım. Çok mutluyum” sözlerini kullandı.

FEYYAZ UÇAR: CEZALILARA AF ÇIKMAD

Beşiktaş’ta yönetim kurulu üyesi Feyyaz Uçar, kadro dışı kalan oyuncuların şu anda takıma dönmesinin söz konusu olmadığını söyledi. Uçar, “Hukuki süreç başladığı için takımdan koparamıyorsun ve bu nedenle antrenmanlara çıkacaklar” diye konuştu.