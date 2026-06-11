Anadolu Ajansı
Kasımpaşa, Kenan Kurtovic'i transfer etti
Kasımpaşa, NS Mura'da forma giyen 19 yaşındaki santrfor Kenan Kurtovic'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Slovenya ekibi NS Mura'da forma giyen 19 yaşındaki santrfor Kenan Kurtovic'i kadrosuna kattığını duyurdu.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza töreninde Sloven oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalandı.
Anlaşma kapsamında Kenan Kurtovic, 2026-2027 sezonunu NS Mura'da kiralık olarak geçirecek.
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