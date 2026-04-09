Kasımpaşa'dan kaptan Haris Hajradinovic'e yeni sözleşme: İmzalar atıldı
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, 32 yaşındaki Bosna Hersekli futbolcusu Haris Hajradinovic ile 1+1 yıllık yeni sözleşmeye imza attı.
Spor 1 saat önce
Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Kasımpaşa, Bosna Hersekli futbolcu Haris Hajradinovic ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek takım kaptanımız ve başarılı oyuncumuz Haris Hajradinovic ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalanmıştır. Kaptanımıza Kasımpaşa formasıyla başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.
Ocak 2019'dan bu yana Kasımpaşa forması giyen 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, görev yaptığı 246 müsabakada 33 gol kaydetti.
