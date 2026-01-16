Kayserispor'un yeni transferi Ronael Pierre-Gabriel, kulübe haber vermeden Kayseri'den ayrıldı. 11 Ocak'ta anlaşma sağlanan ve 13 Ocak'ta kente getirilen futbolcunun, sözleşme şartlarında değişiklik yapılmak istenmesi ve kulübün transfer yasağı bulunduğunu öğrenmesi üzerine ayrılık kararı aldığı öne sürüldü.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, yeni transferi Ronael Pierre-Gabriel ile beklenmedik bir kriz yaşadı. Sarı-kırmızılı kulübün büyük umutlarla kadrosuna katmak istediği futbolcu, herhangi bir resmi açıklama yapılmadan ve kulüp yönetimine bilgi vermeden şehirden ayrıldı.

KAYSERİ'YE 3 GÜN ÖNCE GELMİŞTİ

Ronael Pierre-Gabriel ile 11 Ocak’ta prensip anlaşmasına varıldığı, oyuncunun 13 Ocak’ta Kayseri’ye getirildiği öğrenildi. Ancak transfer sürecinin son aşamasına gelinmesine rağmen, futbolcunun Kayseri’de kalmadan ani bir şekilde ayrılması soru işaretlerine yol açtı.

AYRILIK SOSYAL MEDYADAN DUYURULDU

Pierre-Gabriel’in Kayserispor’dan ayrıldığı ilk olarak Dinamo Xtra adlı sosyal medya hesabı tarafından gündeme taşındı. Paylaşımda, transferin iptal edildiği belirtilirken, Kayserispor’un daha önce üzerinde uzlaşılan sözleşme şartlarında değişiklik yapmak istediği ve oyuncunun kulübün transfer yasağı bulunduğunu sonradan öğrendiği iddia edildi.

TRANSFER TAHTASI ETKİLİ OLDU

Kayserispor’un transfer tahtasının açılmamasını gerekçe gösteren Pierre-Gabriel’in bu nedenle şehirden ayrıldığı ifade edilirken, yaşanan gelişmenin kulüp cephesinde büyük bir hayal kırıklığı oluşturduğu öğrenildi. Yönetimin, transfer sürecinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle zor durumda kaldığı belirtiliyor.

Gabriel'in daha önce oynadığı kulüpler:

Saint-Etienne,

Monako,

Mainz,

Strasbourg,

Brest,

Barselona,

Nantes,

Zagreb

BENZER OLAY DAHA ÖNCE YAŞANMIŞTI

Öte yandan Kayserispor, geçtiğimiz sezon başında da benzer bir durumla karşı karşıya kalmıştı. Aylton Boa Morte’nin de kulübe haber vermeden Kayseri’den ayrılması, yaşanan son gelişmeyle birlikte sarı-kırmızılı camiada transfer süreçlerine yönelik eleştirileri yeniden gündeme taşıdı.

