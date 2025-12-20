Kayserispor’dan kritik gol: Konyaspor deplasmanında bir puan
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada Konyaspor, sahasında Kayserispor ağırladı. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlanırken ikinci yarıda Umut Nayir ve German Onugha'nın karşılıklı golleriyle maç 1-1'lik skorla bitti.
- Konyaspor 63. dakikada Umut Nayir ile öne geçti.
- Kayserispor 90+3. dakikada German Onugha ile karşılaşmanın skorunu eşitleyerek final skoruna ulaştı.
- Karşılaşma sırasında Andzouana, Morten Bjorlo, Uğurcan Yazğılı ve Joao Mendes sarı kart gördü.
- Maç hakemleri Ömer Tolga Güldibi, Erkan Akbulut ve Osman Gökhan Bilir'di.
Süper Lig'de küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçta TÜMOSAN Konyaspor evinde Kayserispor'u konuk etti. Karşılaşmada ev sahibi ekip 1-0 öne geçerken Kayseri son anda gelen golle bir puanı kurtarmayı başardı ve mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Bu skorla Konyaspor'un galibiyet hasreti 7 maça yükseldi.
Bu sonuçla beraber puan tablosunda Konyaspor 17, Kayserispor ise 15 puana yükseldi.
Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Erkan Akbulut, Osman Gökhan Bilir
Konyaspor: Bahadır Güngördü, Andzouana, Uğurcan Yazğılı, Yasir Subaşı, Guilherme, Jo Jin-Ho, Bardhi, Pedrinho, Bjorlo, Muleka, Umut Nayir
Kayserispor: Bilal Bayazit, Opoku, Bennasser, Denswil, Ramazan Civelek, Furkan Soyalp, Benes, Mane, Mendes, Cardoso, Onugkha
Goller: Umut Nayir (Konyaspor dk.63), German Onugha (Kayserispor dk.90+4)
Sarı kart: Andzouana (Konyaspor), Morten Bjorlo (Konyaspor), Uğurcan Yazğılı (Konyaspor), Joao Mendes (Kayserispor)