Süper Lig'de küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçta TÜMOSAN Konyaspor evinde Kayserispor'u konuk etti. Karşılaşmada ev sahibi ekip 1-0 öne geçerken Kayseri son anda gelen golle bir puanı kurtarmayı başardı ve mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Bu skorla Konyaspor'un galibiyet hasreti 7 maça yükseldi.

Bu sonuçla beraber puan tablosunda Konyaspor 17, Kayserispor ise 15 puana yükseldi.

Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Erkan Akbulut, Osman Gökhan Bilir

Konyaspor: Bahadır Güngördü, Andzouana, Uğurcan Yazğılı, Yasir Subaşı, Guilherme, Jo Jin-Ho, Bardhi, Pedrinho, Bjorlo, Muleka, Umut Nayir

Kayserispor: Bilal Bayazit, Opoku, Bennasser, Denswil, Ramazan Civelek, Furkan Soyalp, Benes, Mane, Mendes, Cardoso, Onugkha

Goller: Umut Nayir (Konyaspor dk.63), German Onugha (Kayserispor dk.90+4)

Sarı kart: Andzouana (Konyaspor), Morten Bjorlo (Konyaspor), Uğurcan Yazğılı (Konyaspor), Joao Mendes (Kayserispor)

