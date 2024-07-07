Kırkpınar'da başpehlivan Yusuf Can Zeybek oldu

663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde Mustafa Taş ile Yusuf Can Zeybek karşılaştı. Finali kazanan Yusuf Can Zeybek başpehlivanlık ünvanının sahibi oldu.

663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanlık final müsabakasında Mustafa Taş ile Yusuf Can Zeybek karşı karşıya geldi. Yusuf Can Zeybek, rakibini mağlup ederek yeni başpehlivan oldu.

Başcazgır Şükrü Kayabaş'ın salavatı sonrası peşreve çıkan başpehlivanları tribünler coşkuyla selamladı.

MUSTAFA TAŞ'A İHTAR VERİLDİ

Boy ve cüsse olarak denk olan başpehlivanlar müsabakaya hareketli başladı. Yusuf Can, kasnaktan çift dalma yapmak için çokça hamle yaptı, Mustafa ise bu hamleleri bertaraf etmek için yoğun çaba harcadı. Pasif güreştiği gerekçesiyle karşılaşmanın 20. dakikasında Mustafa Taş'a ihtar verildi. Bu karardan sonra biraz hareketlenen güreşte Yusuf Can Zeybek'in tek daldığı atağı tribünleri heyecanlandırdı ancak bu hamleden sonuç çıkmadı. Normal sürede risk almak istemeyen iki pehlivan güreşi "puan alanın kazanacağı" puanlama bölümüne taşımak üzere temposuz güreşti. Galibin çıkmaması üzerine puanlama bölümüne geçildi. Puanlama bölümünde Mustafa Taş'a bir ihtar daha verildi.

ÇANGALLA KAZANDI

Yusuf Can Zeybek karşılaşmanın 52. dakikasında Mustafa Taş'ın kasnak ve paçasından yakaladı, rakibini sürerek dengesini bozan Yusuf Can çangalla müsabakayı kazandı.