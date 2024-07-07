Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Kırkpınar'da başpehlivan Yusuf Can Zeybek oldu

Kırkpınar'da başpehlivan Yusuf Can Zeybek oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kırkpınar&#039;da başpehlivan Yusuf Can Zeybek oldu
Haber, Json, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde Mustafa Taş ile Yusuf Can Zeybek karşılaştı. Finali kazanan Yusuf Can Zeybek başpehlivanlık ünvanının sahibi oldu.

663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanlık final müsabakasında Mustafa Taş ile Yusuf Can Zeybek karşı karşıya geldi. Yusuf Can Zeybek, rakibini mağlup ederek yeni başpehlivan oldu.

Başcazgır Şükrü Kayabaş'ın salavatı sonrası peşreve çıkan başpehlivanları tribünler coşkuyla selamladı.

MUSTAFA TAŞ'A İHTAR VERİLDİ

Boy ve cüsse olarak denk olan başpehlivanlar müsabakaya hareketli başladı. Yusuf Can, kasnaktan çift dalma yapmak için çokça hamle yaptı, Mustafa ise bu hamleleri bertaraf etmek için yoğun çaba harcadı. Pasif güreştiği gerekçesiyle karşılaşmanın 20. dakikasında Mustafa Taş'a ihtar verildi. Bu karardan sonra biraz hareketlenen güreşte Yusuf Can Zeybek'in tek daldığı atağı tribünleri heyecanlandırdı ancak bu hamleden sonuç çıkmadı. Normal sürede risk almak istemeyen iki pehlivan güreşi "puan alanın kazanacağı" puanlama bölümüne taşımak üzere temposuz güreşti. Galibin çıkmaması üzerine puanlama bölümüne geçildi. Puanlama bölümünde Mustafa Taş'a bir ihtar daha verildi.

Kırkpınar'da başpehlivan Yusuf Can Zeybek oldu - 1. Resim

ÇANGALLA KAZANDI

Yusuf Can Zeybek karşılaşmanın 52. dakikasında Mustafa Taş'ın kasnak ve paçasından yakaladı, rakibini sürerek dengesini bozan Yusuf Can çangalla müsabakayı kazandı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
'Bozkurt' hazımsızlığı sürüyor... Alman Bild, bu kez Erdoğan'ı hedef aldıKırkpınar'da başpehlivan belli oldu! Altın Kemeri Yusuf Can Zeybek kazandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kırkpınar'da başpehlivan belli oldu! Altın Kemeri Yusuf Can Zeybek kazandı - SporKırkpınar'da başpehlivan belli oldu! Altın Kemeri Yusuf Can Zeybek kazandıBeşiktaş, Sassuolo'dan Armand Lauriente'yi gündemine aldı - SporBeşiktaş, Sassuolo'dan Armand Lauriente'yi gündemine aldıLewis Hamilton, Britanya'da rekor kırarak zafere ulaştı! 3 yıl sonra damalı bayrağı ilk gören oldu - SporHamilton 3 yıl sonra rekorla geri döndü!Real Madrid'in genç yıldız adayı Endrick, Uruguay - Brezilya maçındaki tek isabetli pasını santrada verdi - SporReal Madrid'in genç yıldız adayı Endrick, Uruguay - Brezilya maçındaki tek isabetli pasını santrada verdiEyüpspor, Emre Akbaba ile 2 yıllık sözleşme imzaladı - SporEyüpspor, Emre Akbaba ile 2 yıllık sözleşme imzaladıArda Güler'den veda sonrası duygusal paylaşım! 'Bu formayı giymek en büyük gurur' - SporArda Güler'den veda sonrası duygusal paylaşım!
Sonraki Haber Yükleniyor...