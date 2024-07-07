Kırkpınar'da son gün heyecanı! Sıcak havaya dayanamayan pehlivan güreşirken bayıldı

Güreşlerin son gününde çeşitli boylarda güreşler devam ederken, hava sıcaklığının 36 dereceye kadar çıktığı kentte yağlı şekilde zorlu müsabakalar gerçekleştiren pehlivanları sıcak hava etkiliyor.

MURAT GONCA BAYGINLIK GEÇİRDİ

Küçük orta büyük boy kategorisinde pehlivanlar Sinan Yıldız ve Murat Gonca karşılaştı. Müsabakada rakibine yenilen Murat Gonca, bu sırada baygınlık geçirdi. Hakem Murat Orman, sağlık ekiplerini çayıra davet etti.

Bayılan pehlivana sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

Er meydanından sedyeyle çıkarılan pehlivan, ambulansla Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne götürüldü.