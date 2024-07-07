Kırkpınar'da son gün heyecanı! Sıcak havaya dayanamayan pehlivan güreşirken bayıldı
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Spor Haberleri / Anadolu Ajansı
663'üncü Tarihi Kırkpınar Güreşleri'nde sıcak havaya dayanamayan pehlivan güreşirken bayıldı. Er meydanından sedyeyle çıkarılan pehlivan, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Edirne'de hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyrediyor, Sarayiçi Er Meydanı'nda 663'üncü Tarihi Kırkpınar Güreşleri'nin son gününde müsabakaya çıkan isimler zor anlar yaşıyor.
Güreşlerin son gününde çeşitli boylarda güreşler devam ederken, hava sıcaklığının 36 dereceye kadar çıktığı kentte yağlı şekilde zorlu müsabakalar gerçekleştiren pehlivanları sıcak hava etkiliyor.
MURAT GONCA BAYGINLIK GEÇİRDİ
Küçük orta büyük boy kategorisinde pehlivanlar Sinan Yıldız ve Murat Gonca karşılaştı. Müsabakada rakibine yenilen Murat Gonca, bu sırada baygınlık geçirdi. Hakem Murat Orman, sağlık ekiplerini çayıra davet etti.
Bayılan pehlivana sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.
Er meydanından sedyeyle çıkarılan pehlivan, ambulansla Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı