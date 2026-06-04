Amerikan Basketbol Ligi (NBA) final serisinin ilk maçında New York Knicks, deplasmanda San Antonio Spurs'ü 105-95 mağlup etti. Knicks, Spurs'ü final serilerinin ilk maçında yenmeyi başaran ilk takım oldu.

NBA final serisinde New York Knicks, Frost Bank Center'da oynanan maçta San Antonio Spurs'ü 105-95'lik skorla devirdi. İkinci yarıda 14 sayılık farkı kapatan Knicks, play-off'larda üst üste 12'nci galibiyetini aldı.

Knicks'te Jalen Brunson, 30 sayıyla takımına liderlik ederken; Karl-Anthony Towns, 18 sayı ve 12 ribauntla double double yaptı. OG Anunoby 17 sayı, Josh Hart da 15 ribaunt ve 6 asistlik katkı verdi.

Karl-Anthony Towns

Karşılaşmayı 11-0'lık seriyle tamamlayan Knicks, "Spurs'ü final serilerinin ilk maçında yenmeyi başaran ilk takım" oldu.

Spurs'te Fransız pivot Victor Wembanyama, 26 sayı, 12 ribauntla oynarken, Stephon Castle 17, Julian Champagnie ve Dylan Harper 16'şar sayı kaydetti.

Final serisinin ikinci maçı, 6 Haziran Cumartesi gecesi yine San Antonio'da oynanacak.

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