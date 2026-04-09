Kocaelispor açıkladı: İç transferde 2 imza birden
Kocaelispor, sol bek oyuncusu Muharrem Cinan ile orta saha oyuncusu Samet Yalçın'ın sözleşmelerini 2027 yılına kadar uzattığını duyurdu.
Süper Lig'in 29'uncu haftasında Galatasaray ile karşılaşacak Kocaelispor, iç transferde Samet Yalçın ve Muharrem Cinan ile sözleşme uzattı.
- Her iki futbolcunun da sözleşmeleri, uzatma opsiyonu kullanılarak 30 Haziran 2027 tarihine kadar uzatıldı.
- Cinan, bu sezon Kocaelispor formasıyla 14 maça çıktı.
- Yalçın ise bu sezon 16 karşılaşmada forma giydi.
Süper Lig'in 29'uncu haftasında Galatasaray'a konuk olacak Kocaelispor, iç transferde Samet Yalçın ve Muharrem Cinan'ın sözleşmelerini uzattı.
Yeşil-siyahlı kulübün X hesabından yapılan paylaşımda, her iki futbolcunun da sözleşmesinde yer alan "uzatım opsiyonu kullanılarak" sözleşmelerinin 2026-2027 sezonunu kapsayacak şekilde 30 Haziran 2027 tarihine kadar uzatıldığı ifade edildi.
Muharrem Cinan, bu sezon Kocaelispor formasıyla 14 maça çıkarken, Samet Yalçın ise 16 karşılaşmada forma giydi.
Sosyal medya, Tayfur Bingöl'ü konuşuyor: Gece yarısı tek kelimelik Galatasaray mesajı
