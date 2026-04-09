Kocaelispor, sol bek oyuncusu Muharrem Cinan ile orta saha oyuncusu Samet Yalçın'ın sözleşmelerini 2027 yılına kadar uzattığını duyurdu.

Süper Lig'in 29'uncu haftasında Galatasaray'a konuk olacak Kocaelispor, iç transferde Samet Yalçın ve Muharrem Cinan'ın sözleşmelerini uzattı.

Yeşil-siyahlı kulübün X hesabından yapılan paylaşımda, her iki futbolcunun da sözleşmesinde yer alan "uzatım opsiyonu kullanılarak" sözleşmelerinin 2026-2027 sezonunu kapsayacak şekilde 30 Haziran 2027 tarihine kadar uzatıldığı ifade edildi.

Muharrem Cinan, bu sezon Kocaelispor formasıyla 14 maça çıkarken, Samet Yalçın ise 16 karşılaşmada forma giydi.

