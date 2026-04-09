Kocaelispor forması giyen Tayfur Bingöl, Süper Lig'in 29'uncu haftasında oynayacakları Galatasaray maçı öncesi çarpıcı bir göndermede bulundu. 33 yaşındaki oyuncu, gece geç saatlerde yaptığı paylaşıma tek kelimelik not düştü.

Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor'da top koşturan Tayfur Bingöl, 12 Nisan Pazar günü saat 20:00'de Galatasaray ile RAMS Park'ta oynanacak maçla ilgili sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

"GELİYORUZ"

Sezonun ilk yarısında oynanan ve Selçuk İnan yönetimindeki Kocaelispor'un 1-0'lık skorla kazandığı karşılaşmadan bir kareye yer veren Bingöl, "Geliyoruz" mesajını yazdığı paylaşıma karşılaşmanın tarihini de ekledi.

Tayfur Bingöl'ün 423 bin takipçili Instagram hesabından gece yarısı yaptığı Galatasaray paylaşımı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Tayfur Bingöl'ün paylaşımı

27 MAÇTA 5 GOL

Deneyimli oyuncu, bu sezon Kocaelispor formasıyla 27 maçta görev yaptı ve sahada kaldığı 2062 dakikada 5 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

