Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin (FIFA) getirdiği 'geçici transfer tedbirine' sebebiyet veren dosyanın ödemesinin yapıldığını açıkladı.

Kocaelispor, alacakları sebebiyle FIFA'ya başvuran eski futbolcusu Josip Vukovic'e olan borcunu ödedi. Körfez ekibi, Vukovic dosyası nedeniyle getirilen geçici transfer yasağının kaldırılması için gerekli işlemleri de başlattı.

Josip Vukovic

"CEZAYA SEBEP OLAN DOSYANIN ÖDEMESİ YAPILDI"

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüze FIFA Futbol Mahkemesi tarafından uygulanan geçici transfer tedbirine sebebiyet veren dosyanın ödemesi bugün itibarıyla yapılmış olup, ilgili tedbirin kaldırılması amacıyla gerekli yasal prosedür başlatılmıştır. Taraftarlarımızın ve camiamızın bilgilerine saygılarımızla sunarız" ifadeleri kullanıldı.

33 yaşındaki Hırvat futbolcu Josip Vukovic, 2023-2024 sezonunun devre arasında transfer olduğu Kocaelispor'da 1,5 sezon forma giymişti.

