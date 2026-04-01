Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde A Milli Futbol Takımı'na mağlup olarak Dünya Kupası hayalleri sona eren Kosova'da maç sonu büyük hüzün hakim...

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova'yı deplasmanda 1-0 yenen A Milli Futbol Takımı, 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.

Fadil Vokrri Stadyumu'nda oynanan mücadeleden Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle galip ayrılan ay-yıldızlılar, mücadelenin ardından büyük coşku yaşadı.

Bu sonuçla ABD, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa düzenleyeceği Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanan Türkiye, 24 yıllık hasrete son verdi.

KOSOVA'DA BÜYÜK HÜZÜN

Zorlu rakipleri geride bırakarak Türkiye ile play-off finalinde karşılaşan Kosova'da mağlubiyetin hüznü yaşandı. Kosova basını, takımlarını mücadelelerinden ötürü kutlarken şu manşetler atıldı.

Türkiye - Kosova

"HAYALİMİZ SUYA DÜŞTÜ"

Zeri: "Dünya Kupası hayalimiz suya düştü! Kosova Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası play-off final maçında mağlup oldu ve ABD, Kanada ile Meksika'da mücadele etme hayalleri sona erdi."

"RÜYA SONA ERDİ"

Epoka E Re: "Rüya sona erdi. Kosova Milli Takımı, play-off finalinde Türkiye'ye 1-0 mağlup olarak Dünya Kupası'na katılma şansını yitirdi. Golün ardından skor değişmese de Kosovalı futbolcular karakterlerini gösterdi ve son saniyeye kadar savaştı."

Kosova Milli Takımı

"TÜRKİYE, KÜÇÜK FARKLA KAZANDI"

Kosova Sot: "Türkiye, Fadil Vokrri'de küçük bir farkla kazandı. Kosova Milli Takımı, tüm çabası ve mücadelesine rağmen finalde mağlup oldu. ABD, Kanada ve Meksika hayalimiz sona erdi. Fisnik Asllani, Türk kaleci Uğurcan Çakır'ı iki kez yokladı ancak geçmeyi başaramadı."

"KOSOVA ŞANSSIZDI"

Botasot: "Şanssız Kosova Milli Takımı, son ana kadar mücadele etti ancak başarılı olamadı. Türkiye, Fadil Vokrri Stadyumu'nda 13 bin seyircinin önünde oynanan finalde Kosova'yı 1-0'lık skorla mağlup etti ve yazın oynanacak Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı. İkinci yarının başında gelen gol, büyük finalin sonucunu belirledi."

"KOSOVA ŞEREFLİ ŞEKİLDE VEDA ETTİ"

KOHA: "Hayaller soldu, Kosova şerefli şekilde veda etti. Kerem Aktürkoğlu'nun hafif dokunuşu, Kosova için ağır bir darbe oldu. Bu sonuç; ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda yer alma hayali kuran milyonlarca kişinin hayalini suya düşürdü."

