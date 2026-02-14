Mauro İcardi; muhteşem performansıyla takıma âdeta geri döndü. Bundan sonra da ‘çift forvet olur’ dedirtti.

‘Aşkın Olayım’ yeniden zirvede! Mauro İcardi 7 Kasım 2024 tarihinden sonra ilk kez ‘Aşkın Olayım’ sözlerine yakışan tonda, klasta bir performansla Galatasaray’a geri döndü. Hat trick yaptı, Galatasaray’daki gol sayısını 77’ye çıkardı. Daha ilk 20 dakikada Mauro İcardi bu performansın ışığını verdi.

Bakın oyunun her bölgesinde size 20 dakikalık bir İcardi performansını sıralayayım!

-Ön alan baskısında top kazandı

-Osimhen’e gollük pası verdi ama Nijeryalı sonuçlandıramadı!

-Savunmada, ön direkte çok kritik bir top çıkardı

Golü koklayan adam

Kısaca Kral istedi, güçlü olduğunu gösterdi ve başardı. Oyun zekâsı, usta golcülüğüne diri bir İcardi eklenince hat trick bu performansa çok yakıştı.

Noa Lang vurdu, İcardi tamamladı!

İcardi presi yaptı, topu kazandı, Osimhen’in servisinde golü attı! Üçüncü de Barış’ın baskısında Osimhen ıskaladı ama İcardi tamamladı!

Eyüpspor maçındaki diri ve güçlü, enerji dolu İcardi bizlere yeni bir oyun kurgusu, planı ile Osimhen ile yeniden Arjantinli yıldızın sahada olacağı bir sistemin ışığını yaktı!

Noa Lang bir başka

Bir parantez de Noa Lang’a açmalı!

Top ayağına yakışıyor, zaman zaman yapışıyor, rakip alamıyor ve hiç beklemediğiniz anda da adam eksiltip kaleye yapıştırıyor. Galatasaray’da çok farklı, özel bir kanat oyuncusu profili çizdi. Dünkü futbolu ile çıktığı üçüncü maçında 3’te 3 yaptı, Juventus maçı öncesinde formayı kaptı! Eyüpspor zaten santradan golü yedi, 10 kişi kalıp havluyu attı ama Galatasaray için en değerlisi 3 puan kadar dün Mauro İcardi’yi geri kazanmasıydı!

Maçın adamı: Mauro İcardi

