Kupa Volley finali nefes kesti! Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit'i devirerek şampiyon oldu

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yenen Fenerbahçe Opet, kupayı müzesine götürdü.

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı Dynavit karşılaştı.

Maçı 3-1 kazanan Fenerbahçe Opet kupada mutlu sona ulaşan taraf oldu.

Mücadele 3-1 Fenerbahçe Opet lehine sona erdi ve sarı-lacivertliler kupanın sahibi oldu. Sarı-lacivertliler 4. kez kupada gülen taraf oldu.

Karşılaşmanın ilk seti 25-23 Fenerbahçe lehine sona erdi. İkinci sete hızlı giren Eczacıbaşı Dynavit 25-16'lık skorla setlerde eşitliği getirdi.

Fenerbahçe Opet, 3. seti 25-17 önde tamamladı ve yeniden öne geçti. 4. sette de güçlü oyun sergileyen sarı-lacivertliler 25-20 tamamlayarak maçı 3-1 kazandı.

FENERBAHÇE 7 SENE KAZANDI

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley Dörtlü Final organizasyonunda şampiyon olan Fenerbahçe Opet, 7 yıl aradan sonra bu sevinci yeniden yaşadı.

Türkiye Kupası'nı kadınlarda ilk kez 2009-2010 sezonunda kazanan sarı lacivertli ekip, 2014-2015 ve 2016-2017 sezonlarında da ipi göğüsleyen taraf olmayı başardı.

Fenerbahçe Opet'e organizasyonda kazandığı 4. kupayı Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır'dan aldı.

Eczacıbaşı Vitra, 2018-2019 sezonunda 9'uncu şampiyonluğunu elde ettiği organizasyonda 5 yıldır kupa kazanamıyor.

Öte yandan finalde "en değerli oyuncu" ödülünü Fenerbahçe Opet'ten Melisa Vargas kazanırken, ödülünü Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı MEhmet Akif Üstündağ verdi.

Kadınlarda kupa şampiyonlukları:

1994-1995 Voleybol Sezonu Vakıfbank

1995-1996 Voleybol Sezonu Emlakbank

1996-1997 Voleybol Sezonu Vakıfbank

1997-1998 Voleybol Sezonu Vakıfbank

1998-1999 Voleybol Sezonu Eczacıbaşı

1999-2000 Voleybol Sezonu Eczacıbaşı

2000-2001 Voleybol Sezonu Eczacıbaşı

2001-2002 Voleybol Sezonu Eczacıbaşı

2002-2003 Voleybol Sezonu Eczacıbaşı

2003-2004 Yapılmadı

2004-2005 Yapılmadı

2005-2006 Yapılmadı

2006-2007 Yapılmadı

2007-2008 Yapılmadı

2008-2009 Voleybol Sezonu Eczacıbaşı Zentiva

2009-2010 Voleybol Sezonu Fenerbahçe Acıbadem

2010-2011 Voleybol Sezonu Eczacıbaşı VitrA

2011-2012 Voleybol Sezonu Eczacıbaşı VitrA

2012-2013 Voleybol Sezonu Vakıfbank

2013-2014 Voleybol Sezonu Vakıfbank

2014-2015 Voleybol Sezonu Fenerbahçe Grundig

2015-2016 Yapılmadı

2016-2017 Voleybol Sezonu Fenerbahçe

2017-2018 Voleybol Sezonu Vakıfbank

2018-2019 Voleybol Sezonu Eczacıbaşı VitrA

2019-2020 Voleybol Sezonu Final Oynatılmadı

2020-2021 Voleybol Sezonu Vakıfbank

2021-2022 Voleybol Sezonu Vakıfbank

2022-2023 Voleybol Sezonu Vakıfbank

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1. SET SONUCU: 25-23

2. SET SONUCU: 16-25

3. SET SONUCU: 25-17

4. SET SONUCU: 25-20