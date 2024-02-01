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    • Levent Mercan Galatasaray yolcusu! Fatih Karagümrük'e 2 oyuncu + bonservis

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Levent Mercan Galatasaray yolcusu! Fatih Karagümrük&#039;e 2 oyuncu + bonservis
    Levent Mercan, Galatasaray, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Sol bek arayışlarında sona yaklaşan Galatasaray, Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan için görüşmelere başladı.

    Glasgow Rangers forması giyen Rıdvan Yılmaz transferinde sorunlar yaşayan Galatasaray, aradığı ismi Süper Lig'de buldu.

    Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan'ı gündemine alan Sarı-kırmızılıların, transferi bitirmek için devrede olduğu öğrenildi.

    Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur'un yarın Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ile görüşeceği belirtildi.

    Levent Mercan Galatasaray yolcusu! Fatih Karagümrük'e 2 oyuncu + bonservis

    LEVENT MERCAN GALATASARAY YOLCUSU

    Futbol hayatına Almanya'da başlayan Levent Mercan 2010’da Recklinghausen Jugend alt yapısına girmişti.

    Daha sonra Schalke A Takımına kadar yükselen 23 yaşındaki sol bek, 2021'de Fatih Karagümrük'e transfer olarak piyasa değerini 3,5 milyon euro'ya kadar çıkardı.

    Galatasaray'ın ilgisine sıcak yaklaşan Levent Mercan'ın takımların anlaşması halinde 4 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

    Öte yandan Fatih Karagümrük'ün Levent'e karşılık Halil Dervişoğlu + Kazımcan Karataş ve 2 milyon euro istediği iddia ediliyor.

     

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Levent MercanGalatasaray
    Haberler > Spor > Levent Mercan Galatasaray yolcusu! Fatih Karagümrük'e 2 oyuncu + bonservis
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