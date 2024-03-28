Lewis Hamilton'ın koltuğuna kim oturacak sonunda açıkladı! Max Verstappen...

Gelecek sezondan itibaren efsanesi olduğu Mercedes'ten ayrılıp Ferrari koltuğuna oturacak olan, 7 kez Formula 1 şampiyonu Lewis Hamilton'ın yerine kim gelecek merak ediliyor. Mercedes takım patronu Toto Wolff, Max Verstappen iddialarına ilk kez açıklık getirdi.

Lewis Hamilton'un ayrılık kararının ardından 2025'te boşalacak koltuk için çalışmalarını sürdüren Mercedes'in, Max Verstappen ile görüştüğü iddia ediliyordu.

Fox Sports Avustralya'ya konuşan Mercedes takım patronu Toto Wolff, dönen iddialara açıklık getirdi.

"İLK ADAY VERSTAPPEN"

Hem pilot arayışlarına hem de Verstappen iddialarına açıklık getiren Wolff şu ifadeleri kullandı:

"Evet, ilk seçeneğimiz. Performansları görüyorsunuz ancak diğer adayları da göz ardı etmek istemem."

Ayrıca 4 adayları olduğunu da belirten Wolff sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Pek çok şey Max'in kararına bağlı. Fakat elimizde genç ve gelecek vaat eden Kimi Antonelli var. Elbette piyasada çok ilginç bir seçenek olan Fernando Alonso ve çok iyi bir sürücü olan Carlos Sainz var. Bir seçimle karşı karşıyayız ve bu kolay değil."