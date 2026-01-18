Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Erzurumspor FK, konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler'i 2-0 yendi.

Trendyol 1. Lig’in 21. haftasında Erzurumspor FK, sahasında karşılaştığı Amed Sportif Faaliyetler'i 2-0 mağlup etti.

Ev sahibi Erzurumspor'a galibiyeti getiren golleri Eren Tozlu ve Baiye kaydetti.

Bu sonuçla puanını 39 yapan Erzurumspor FK, lider Amed Sportif Faaliyetler'in 3 puan gerisinde ikinci sırada yer aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

25. dakikada Eren Tozlu’nun ara pasıyla ceza sahasına giren Sefa’nın şutunda top az farkla yandan auta çıktı.

63. dakikada Crociata’nın pasında topla buluşan Eren Tozlu, ceza sahası dışında uzaktan sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Erce Kardeşler'in üzerinden ağlarla buluştu. 1-0

80. dakikada Erzurumspor’un geliştirdiği atakta Orhan Ovacıklı, Kahraman Demirtaş’ın müdahale ile yerde kalınca sarı kartı bulunan Kahraman ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildi.

90. dakikada Erzurumspor atağında Rodriguez, Murat Uçar’ın müdahalesiyle yerde kaldı. İkinci sarı kartı gören Murat Uçar kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

90+5. dakikada Cengizhan ve Sylla arasındaki paslaşmanın ardından ceza sahası içerisinde topla buluşan Baiye sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

Hakemler: Erdem Mertoğlu, Ramazan Ufuk Avdaş, Mehmet Şengül

Erzurumspor FK: Orbanic, Yakup Kırtay, Gerxhaliu, Mustafa Yumlu, Orhan Ovacıklı, Baiye, Crociata (Adem Eren Kabak dk. 84), Benhur Keser (Sylla dk. 73), Sefa Akgün (Rodrguez dk. 65), Eren Tozlu (Hüsamettin Yener dk. 84), Mustafa Fettahoğlu (Cengizhan Bayrak dk. 73)

Yedekler: Erkan Anapa, Ali Ülgen, Murat Cem Akpınar, Salih Sarıkaya, Emre Erdem,

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Murat Uçar, Mehmet Yeşil, Kahraman Demirtaş, Hasan Ali Kaldırım, Traore, Poko (Tarkan Serbest dk. 84), Hasani, Moreno, Afena Gyan (Fernando dk. 73), Dia Saba (Celal Hanalp dk. 84)

Yedekler: Çekdar Orhan, Emrah Başsan, Yunus Tarhan, Yakup Girişen, Veysel Sapan

Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu

Goller: Eren Tozlu (dk. 63), Baiye (dk. 90+5) (Erzurumspor FK)

Kırmızı kartlar: Kahraman Demirtaş (dk. 80), Murat Uçar (dk. 90) (Amed Sportif Faaliyetler)

Sarı kart: Eren Tozlu, Sylla (Erzurumspor FK)

