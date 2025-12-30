Türkiye Gazetesi
Lille'den Berke Özer paylaşımı: En beğendiğin 3 kurtarışı seç
Fransız kulübü Lille, geçtiğimiz ağustos ayında 4,5 milyon euro bonservise renklerine bağladığı Berke Özer'le ilgili dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. Lille, 25 yaşındaki file bekçisinin en iyi 3 kurtarışını sordu.
Lille, yaz transfer döneminde Eyüpspor'dan kadrosuna kattığı Berke Özer'in kurtarışlarını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla öne çıkardı.
- Lille, Eyüpspor'dan transfer ettiği Berke Özer için sosyal medyada paylaşım yaptı. Paylaşımda, kalecinin başarılı performansı ve penaltı kurtarışları vurgulandı.
- Özer, Lille formasıyla Ligue 1 ve UEFA Avrupa Ligi'nde toplam 20 maçta görev aldı.
- Sosyal medya üzerinden taraftarlardan en beğendikleri 3 kurtarışı seçmeleri istendi.
Lille, yaz transfer döneminde Süper Lig ekibi Eyüpspor'dan kadrosuna kattığı Berke Özer için 800 bin takipçisi bulunan sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
"ŞİMDİ SIRA SENDE"
X'te (eski adıyla Twitter) başarılı kalecinin kurtarışlarına yer veren Fransız temsilcisi, "Berke Özer birkaç haftalık adaptasyon döneminin ardından kalemizi başarıyla savunuyor. Onun en güzel kurtarışlarından 10 tanesini seçtik (birçoğu penaltı kurtarışı). Şimdi sıra sende, en beğendiğin 3 kurtarışı seç" mesajını yazdı.
20 MAÇTA GÖREV YAPTI
Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Berke Özer, Lille forması altında Ligue 1 ve UEFA Avrupa Ligi'nde toplam 20 maçta 1800 dakika kaleyi korudu.
