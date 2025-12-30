Fransız kulübü Lille, geçtiğimiz ağustos ayında 4,5 milyon euro bonservise renklerine bağladığı Berke Özer'le ilgili dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. Lille, 25 yaşındaki file bekçisinin en iyi 3 kurtarışını sordu.

Lille, yaz transfer döneminde Süper Lig ekibi Eyüpspor'dan kadrosuna kattığı Berke Özer için 800 bin takipçisi bulunan sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Berke Özer

"ŞİMDİ SIRA SENDE"

X'te (eski adıyla Twitter) başarılı kalecinin kurtarışlarına yer veren Fransız temsilcisi, "Berke Özer birkaç haftalık adaptasyon döneminin ardından kalemizi başarıyla savunuyor. Onun en güzel kurtarışlarından 10 tanesini seçtik (birçoğu penaltı kurtarışı). Şimdi sıra sende, en beğendiğin 3 kurtarışı seç" mesajını yazdı.

20 MAÇTA GÖREV YAPTI

Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Berke Özer, Lille forması altında Ligue 1 ve UEFA Avrupa Ligi'nde toplam 20 maçta 1800 dakika kaleyi korudu.

