Lionel Messi, verdiği samimi röportajda yalnızlığı sevdiğini, TikTok’ta vakit geçirdiğini, duygularını ifade etmekte zorlandığını ve futbol dışında çok konuşulmayı sevmediğini anlattı. Çocukluğundaki zorlu süreçten Barcelona’ya uzanan yolculuğunu da dile getirdi.

Dünya futbolunun yaşayan efsanesi Lionel Messi, Arjantin’de katıldığı bir YouTube programında kariyerinden özel hayatına, çocukluğundan bugünkü alışkanlıklarına kadar pek çok konuda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“YALNIZ KALMAYI SEVİYORUM”

Messi, kişilik özelliklerini anlatırken kendisini “detaycı ve içine kapanık” biri olarak tanımladı. Günlük düzeninin bozulmasından hoşlanmadığını söyleyen Arjantinli yıldız, yalnız kalmanın kendisi için bir ihtiyaç olduğunu dile getirdi:

“Yalnız kalmayı seviyorum. Evde üç çocuğun koşturması beni çok yoruyor. Bazen televizyon izliyorum, bazen maç izliyorum ama çoğunlukla yalnız olmayı tercih ediyorum. Günüm planlıysa ve biri bunu bozarsa kendimi kapatırım, iletişim kurmam.”

Duygularını dışa vurmakta zorlandığını kabul eden Messi, sevdiği insanlara küçük sürprizler yapmayı tercih ettiğini, hislerini sözlerden çok davranışlarla göstermeye çalıştığını ifade etti.

Dünya futbolunun yaşayan efsanesi Lionel Messi, Arjantin’de katıldığı bir YouTube programında açıklamalarda bulundu

“ÇOCUKLAR HER ŞEYİ DEĞİŞTİRİYOR”

Messi, çocuklarının hayatındaki etkisine de değindi. Evde müzikten ruh haline kadar pek çok şeyin çocuklar tarafından belirlendiğini anlatan yıldız futbolcu, “Çocuklar ne istiyorsa o oluyor, her şey çok doğal” dedi.

En zor anlarında kendisini toparlamasına yardımcı olan kişinin oğlu Mateo olduğunu da özellikle vurguladı. Messi’ye göre Mateo, ruh halini değiştirebilen nadir kişilerden biri.

“KÜÇÜKKEN TEDAVİM ÇOK PAHALIYDI”

Röportajın en dikkat çeken bölümlerinden biri Messi’nin çocukluk yıllarına dair anlattıkları oldu. Büyüme hormonu tedavisi sürecinin hem maddi hem de duygusal olarak çok zor geçtiğini söyleyen Messi, ailesinin büyük fedakârlıklar yaptığını belirtti:

“11 yaşındaydım. Tedavi çok pahalıydı. Babam ve işi bir kısmını karşılıyordu. Newell’s destek olacağını söyledi ama sonra geri adım attılar. River Plate’e gittim, deneme yaptım, kalmamı istediler ama Newell’s transferimi vermedi. Her şey bitmiş gibiydi. Barcelona olayı kimsenin planında yoktu.” Bu sürecin hayatındaki en kırılgan dönemlerden biri olduğunu dile getiren Messi, ailesinin desteğinin belirleyici olduğunu vurguladı.

Messi, ailesinin büyük fedakârlıklar yaptığını belirtti

“TIKTOK'DA TAKILIYORUM”

Messi, sosyal medya alışkanlıklarıyla ilgili de oldukça net konuştu. TikTok’ta ciddi zaman geçirdiğini kabul eden yıldız futbolcu, bunu saklamadığını söyledi:

“TikTok’a takılıyorum. Orada çok zaman geçiriyorum. Maç özetleri, klipler… Karşıma ne çıkarsa izliyorum. İki saat eksik uyku bile insanı değiştiriyor ama bu artık hayatın bir parçası.” Ancak Messi, sosyal medyada futbol dışındaki yorumlardan rahatsız olduğunu da ekledi. Kendisi hakkında futbol harici konuşulmasını sevmediğini, bu tarz içeriklerin zamanla yankı oluşturduğunu ifade etti.

Messi, Avrupa’da oyunun yalnızca skor üzerinden değerlendirilmediğini söyledi

“GOL-ASİST TAKINTISI YOK”

Türkiye ve Avrupa futbolu arasındaki bakış farkına değinen Messi, Avrupa’da oyunun yalnızca skor üzerinden değerlendirilmediğini söyledi. Gol atmanın elbette önemli olduğunu ama futbolun sadece rakamlardan ibaret olmadığını vurguladı. Kariyeri boyunca baskıyla oynamaya alışkın olduğunu dile getiren Messi, beklentilerin mental yük oluşturduğunu ancak bunu yönetmeyi öğrendiğini belirtti.

“AĞLARIM, DUYGUSAL BİRİYİM”

Saha içindeki soğukkanlı görüntüsünün aksine duygusal bir yapıya sahip olduğunu söyleyen Messi, filmlerde ağladığını, bazı anları derinden yaşadığını dile getirdi. İngilizce konuşurken kendisini rahat hissetmediğini, mümkün olduğunca İspanyolca iletişimi tercih ettiğini de ekledi.

Messi, filmlerde ağladığını, bazı anları derinden yaşadığını dile getirdi

“TEKNİK DİREKTÖR OLMAK İSTEMİYORUM”

Geleceğe dair planlarını da paylaşan Messi, kendisini teknik direktör olarak hayal etmediğini net bir şekilde ifade etti:

“Teknik direktörlük bana göre değil. Menajerliği seviyorum ama karar vermem gerekirse kulüp sahibi olmayı isterim. Kendi kulübümü kurmak, gençlere fırsat vermek, sıfırdan bir yapı oluşturmak isterim.”

“ASLA VAZGEÇMEMEK EN BÜYÜK DERS”

Röportajın sonunda genç futbolculara doğrudan tavsiye vermekten hoşlanmadığını söyleyen Messi, yine de en büyük dersin vazgeçmemek olduğunu vurguladı. Milli takımı bırakmayı düşündüğü dönemler olduğunu ama bunun büyük bir pişmanlığa sebep olduğunu dile getirdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası