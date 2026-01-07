Sarıyer Teknik Direktörü Servet Çetin, takımının güncel durumu, hedefleri, Türk futbolundaki bahis soruşturması, Trendyol Süper Lig ile Trendyol 1. Lig arasındaki farklar, A Milli Futbol Takımı, Vincenzo Montella, Galatasaray - Fenerbahçe rekabeti, futbolculuk kariyeri ve daha birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sarıyer FK Teknik Direktörü Servet Çetin, takımın mevcut durumu ve transfer sürecine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. 7 futbolcuyla yollarını ayırmalarına rağmen henüz takviye yapamadıklarını vurgulayan Çetin, kadro derinliği sorununun her geçen gün büyüdüğünü belirtirken, yaklaşan zorlu maçlar öncesi acil transfer ihtiyacına dikkat çekti. Deneyimli teknik adam, hem sportif sıkıntıları hem de Türk futboluna dair görüşlerini paylaştı.

İlk olarak Sarıyer ile ligin ilk yarısında geride bıraktığı süreci değerlendiren Çetin, "İnanın beklediğimizden daha zor bir ortamla karşılaştık. Fiziksel açıdan çok iyi konumda değildik. Takımı; moral, motivasyon, öz güven olarak daha iyi bekliyorduk. Skorların gelmemesi, puanların alınamamasıyla karşımızda yıkık bir takım bulduk. Önce mental olarak toparlamaya, öz güven vermeye çalıştık. Bunun akabinde de çok fazla yüklenmeden takımı fiziksel olarak da bir yere getirmeye çalıştık. Bu da çok kolay değil. Bu arada maçlar da oynanıyordu. Biraz daha fazla puan da alabilirdik. Bazen hakemler, bazen hatalarımızdan dolayı kaybettiğimiz puanlar var. İlk yarıyı çok daha iyi konumda bitirecektik ama bence beklediğimizin üstünde puan topladık. En büyük eksiklerimizden birisi alternatif oyuncularımız yok. " diye konuştu.

Osimhen ile gündem olan maskeyi bir de Servet Çetinden dinleyin: Drakula zannederdin

"MASKELER ŞİMDİ ŞIK, BENİ GÖRSEN KORKARDIN"



Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen’in maskesinin bir ikon haline geldiğinin ve kendisinin de Osimhen’den önce futbolculuk kariyerinin bir döneminde maskeyle oynadığının hatırlatılması üzerine Servet Çetin, "Bu işin eziyetini çekenler bizler olduk. Bizim maskemiz bile çok kaliteli değildi. Ben o maskeyi taktığımda görüşüm çok kısıtlıydı, net göremiyordum. Bazen topu sürerken tam hesap edilerek görüş açısını ayarlayacak şekilde olmadığı için maskeyle oynarken rahatsız oluyordum. Tabii şimdi teknoloji gelişti, yüze uygun, görüş açısını kapatmayan maskeler çıktı. Osimhen ona alıştı ve onunla oynamaya devam ediyor. Ben kafa topuna çıkardım bazen topu görmezdim. Maskelerin de kalitesi arttı. Şimdi çok şık duruyor, bendeki çok çirkindi. Beni görsen korkardın, Drakula falan zannederdin" şeklinde konuştu.

"HAKEMLER TESPİT EDİLMELİ"

Türk futbolundaki bahis soruşturması ilgili zamanlamayı yanlış bulduğunu ve şike yapan hakem varsa tespit edilip, onların cezalandırılması gerektiğini aktaran Servet Çetin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zamanlamanın çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Eski zamanlarda 3-5 TL için keyfi bahis oynayan oyuncu sayısı bence çok fazladır. Keyfi bir işse, eğlencesine yapılan bir şeyse ceza verilmesini çok doğru bulmuyorum. Çünkü bir kazanç yok, herhangi bir maç satma yok, şike yok ve bunlar yoksa verilen cezaların ağır olduğunu düşünüyorum. Önemli olan şike yapan hakem varsa onların tespit edilmesi. Dışarıdan alışveriş yapan oyuncular olabilir, bunları tespit edebiliyorlarsa büyük cezaları bunlara vermeleri gerekiyor. Bulabiliyorsa direkt maçlara etki eden kişileri bulup, cezalandırmak doğru olurdu. Bence en büyük yanlışlardan biri de bu. Maça kim etki edebilir? Oyuncu etki edebilir, en başta da hakem etki edebilir. Bunlara ceza verilmesi daha doğru olurdu diye düşünüyorum."

"YABANCIYA KARŞI DEĞİLİM AMA YERLİDEN YANA OLURUM"

Kendisinin de dahil olduğu jenerasyondan Arda Turan, Selçuk İnan, Volkan Demirel, Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz gibi genç ve yerli teknik direktörlerin ligde daha çok tercih edilmesini olumlu bulduğunu belirten ve iletişimlerinin sürdüğünü aktaran Çetin, "Herkes bir şekilde başarılı. Bir şekilde güzel işler yapıyorlar. Bu değişimin geç olduğunu düşünüyorum. Teknolojiyi kullanan, kafasını tekniğe, taktiğe daha fazla yoran, oyuncunun dilinden daha çok anlayan genç hocalara ihtiyaç var. Genelde herkes kendi ülkesindeki hocaları tercih ediyor. Bunu herkes yapabiliyor. Yabancının ne farkı var? Yabancıya karşı olduğumdan değil ama futbolcuyken de antrenörken de hep yerliden yana yorumlarım olmuştur. Görüyorsunuz, çok kısa sürede bir yerlere gelip yine de başarılı olan bir sürü hoca var. Bence bu fırsatların verilmesine geç bile kaldık. Özellikle oyuncu alışverişlerinde çok iletişimimiz oluyor. İhtiyaç duyduğumuz, eksik gördüğümüz pozisyonlarda onlarda oynayan veya az süre bulan oyuncularla temasa geçip istiyoruz. Nitekim yakın zamanda da istediğimiz bir oyuncu var, perşembe günü netleşecek. Bu diyaloglar içerisinde olmak zorundayız, oluyoruz da ve birbirimize faydamız da oluyor. Bu işin olmazsa olmazı" şeklinde konuştu.

"MİLLİ TAKIMDA YABANCI HOCA İSTEMİYORUM"

A Milli Futbol Takımı'nı ve Teknik Direktör Vincenzo Montella'yı başarılı bulduğunu ancak gönlünün milli takımı yerli teknik adamların çalıştırmasından yana olduğunu da ifade eden Çetin, "Montella’yı sonuç olarak başarılı buluyorum. Oyuncularla diyaloglarının da çok iyi olduğunu düşünüyorum. Ama ülkemizin milli takımının başında bir yabancı hoca olmasını ben istemiyorum açıkçası, bunu şahsım adına söylüyorum. Bunu açık ve net şekilde söyledim. Her zaman da söylüyorum; isterse dünya şampiyonu yapsın bizi ama milli takımımızın başında yerli hoca olmasından yanayım. Ben yabancıdan yana değilim. Fakat hoca da başarılı gerçekten. İnşallah daha da başarılı olur. İnşallah kupayı da alırız. Tabii ki destekliyoruz, dualarımız her zaman onlardan yana ama yerliden yanayım. Başarısız olacaksak da yerlilerle olalım. Yabancılarla da çok fazla başarılar elde ettiğimizi de söyleyemem. Türk hoca da yapar bu başarıları. Şampiyon olamıyoruz, gruplardan zor çıkıyoruz, bunları herkesin yapabileceğini düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

"SKRINIAR İYİ FUTBOLCU AMA ABARTILDIĞI KADAR DEĞİL"

Süper Lig’de en beğendiği üç stoperin sorulması üzerine Servet Çetin, "Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı ve Batagov’u söyleyebilirim. Herkes Skriniar’ı söylememi bekliyor. İyi oyuncu ama abartıldığı kadar da değil. Skriniar sert, havadan iyi, tek hamleli bir oyuncu. Pozisyonu doğru aldığı için fazla sırıtmıyor. Diyecekler ki, 'Hocam sen nasıldın?'. Ben çabuk oyunculara karşı oynardım. Mesela Sanchez’in ikinci hamlesi var, rakip topla üzerine gidip geçtiği zaman devam edebiliyor. Bunu detaylı olarak söyleyeyim ki insanlar nedenini anlasın; Skriniar tek hamleli bir oyuncu olduğu için, topu alamadığında çalım yiyor ve pozisyonunu kaybediyor. Bu yüzden Skriniar’ı söylemedim" ifadelerini kullandı.

