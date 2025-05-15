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Lucas Torreira 'Okan Buruk istifa' dedi, herkesi şoke etti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trabzonspor'u 3-0'lık skorla geçerek Türkiye Kupası'nın sahibi olan Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Torreira 'Okan Buruk istifa' dedi, o anlar sosyal medyanın gündemine oturdu.

Süper Lig'de şampiyonluğa yürüyen Galatasaray, Gaziantep'te oynanan Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-0 mağlup etti ve kupayı müzesine götürdü. Sarı kırmızılılar, aldığı bu galibiyetle 19'uncu kez bu kulvarda şampiyonluğa ulaşmış oldu.

Karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşayan Galatasaraylı futbolcular ve teknik ekip doyasıya eğlendi. O anlarda kaydedilen bir görüntü ise sosyal medyaya damga vurdu.

"OKAN BURUK İSTİFA"

Kupa sevincinin ardından soyunma odasına giderken koridorda mikrofonun başına geçen Lucas Torreira, Türkçe olarak 'Okan Buruk istifa' dedi. Torreira'nın şakası, Galatasaraylı futbolcular arasında gülüşmelere neden oldu.

O anlar sosyal medyada kısa sürede binlerce kez paylaşıldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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