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Luton Town'dan ayrılan İngiliz futbolcu Andros Townsend Süper Lig yolunda
İngiliz orta saha oyuncusu Andros Townsend Türkiye'de forma giymeye çok yakın. Oyuncunun Türkiye temsilcisi Musa Ulutaş, Süper Lig ekiplerinden birkaçıyla görüşme halinde olduklarını açıkladı
Luton Town ile sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusu Andros Townsend, Türk takımlarının radarına girdi. Tecrübeli futbolcu Türkiye'de forma giymeye çok yakın.
Oyuncunun Türkiye temsilcisi Musa Ulutaş, Süper Lig ekiplerinden birkaçıyla görüşme halinde olduklarını ifade ederek, Townsend'in yakın zamanda Türkiye'ye gelebileceğini söyledi.
TOTTENHAM'IN ESKİ YILDIZI
Kariyerinde Tottenham, Leeds United, Crystal Palace ve Everton gibi takımlarda oynayan 32 yaşındaki oyuncu, en son Luton Town forması giydi.
Luton ile bu sezon 12 maça çıkan İngiliz oyuncu, 1 gol 2 asistlik bir performans sergiledi.
Düzenleyen: Kemal Ilıkan - Spor
Kaynak: İHLAS Haber Ajansı
Kaynak: İHLAS Haber Ajansı