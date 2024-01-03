Luton Town'dan ayrılan İngiliz futbolcu Andros Townsend Süper Lig yolunda

3 Ocak 2024 18:25 - Güncelleme Tarihi: 3 Ocak 2024 18:31

Luton Town ile sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusu Andros Townsend, Türk takımlarının radarına girdi. Tecrübeli futbolcu Türkiye'de forma giymeye çok yakın.

Oyuncunun Türkiye temsilcisi Musa Ulutaş, Süper Lig ekiplerinden birkaçıyla görüşme halinde olduklarını ifade ederek, Townsend'in yakın zamanda Türkiye'ye gelebileceğini söyledi.

TOTTENHAM'IN ESKİ YILDIZI

Kariyerinde Tottenham, Leeds United, Crystal Palace ve Everton gibi takımlarda oynayan 32 yaşındaki oyuncu, en son Luton Town forması giydi.

Luton ile bu sezon 12 maça çıkan İngiliz oyuncu, 1 gol 2 asistlik bir performans sergiledi.