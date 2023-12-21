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    Maçta kalbi duran futbolcu Tom Lockyer taburcu edildi! Luton Town kaptanı futbolu bırakabilir

    Luton Town kaptanı Tom Lockyer, sahada kalp krizi geçirmesinden 5 gün sonra hastaneden taburcu oldu. 29 yaşındaki futbolcunun yeşil sahalara dönmesi beklenmiyor.

    Maçta kalbi duran futbolcu Tom Lockyer taburcu edildi! Luton Town kaptanı futbolu bırakabilir
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Hafta sonu oynanan Bournemouth - Luton Town maçında kalbi duran ve erken müdahalenin ardından hayata dönen Luton Town kaptanı Tom Lockyer, hastaneden taburcu edildi.

    Premier League ekibinden yapılan açıklamada, hastanedeki tedavisi tamamlanan 29 yaşındaki futbolcunun taburcu edildiği, tedavisine evinde devam edileceği belirtildi.

    İKİNCİ KEZ KALBİ DURDU

    Ligde Bournemouth ile Luton Town arasında geçen hafta sonu oynanan ve 1-1 devam eden maçın 59. dakikasında Lockyer, fenalaşarak yere yığılmıştı. Kalbi duran Lockyer, saha içinde sağlık ekiplerinin erken müdahalesiyle hayata dönmüştü.

    Galli stoper geçen sezon da aynı sorunu yaşamış ve kalp ameliyatı olduktan sonra sahalara geri dönmüştü.

    Premier League Yönetimi, söz konusu karşılaşmanın daha sonra belirlenecek bir tarihte baştan oynanacağını dün duyurmuştu.

    Türkiye Gazetesi /  - Spor
    Sam LockyerLuton TownPremier League
    Haberler > Spor > Maçta kalbi duran futbolcu Tom Lockyer taburcu edildi! Luton Town kaptanı futbolu bırakabilir
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