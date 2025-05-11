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Malatyaspor tarihe geçti! Bunu yaşayan 4'üncü takım oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Malatyaspor tarihe geçti! Bunu yaşayan 4&#039;üncü takım oldu
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Aldığı ceza puanları nedeniyle ligi eksi puanla tamamlayan ilk ekip olan ve lig tarihinde en fazla gol yiyen takım konumundaki Yeni Malatyaspor, ligi galibiyet alamadan tamamlayan 4'üncü takım oldu.

1. Lig'de 2024-2025 sezonunu son sırada bitiren Yeni Malatyaspor, galibiyet alamadan ligi tamamlayan 4'üncü ekip olarak kayıtlara geçti. Yeni Malatyaspor'un yanı sıra Adanaspor, Şanlıurfaspor ve Ankaragücü de 1. Lig'e veda etti.

Süper Lig'de 5 sezon geçiren Yeni Malatyaspor, 2016-2017'de Süper Lig vizesi aldığı ligden ilk kez düştü. Ligde 38 maçta 1'i hükmen olmak üzere 38 yenilgi alan Yeni Malatyaspor, 14 gol atıp kalesinde 153 gol gördü. Malatyaspor, aldığı ceza puanları nedeniyle ligi -21 puanla bitirdi.

Ligi eksi puanla bitiren ilk ekip ve lig tarihinde en fazla gol yiyen takım konumundaki Yeni Malatyaspor, ligi galibiyet alamadan tamamlayan 4'üncü takım oldu.

2018-2019'da Kardemir Karabükspor 34 maçta 112 gol yemişti.

GALİBİYET ALAMADAN LİGİ TAMAMLAYANLAR

İlk olarak 2. Lig adıyla oynanan, 2001-2002'den itibaren İkinci Lig A Kategorisi, 2007-2008'den sonra da TFF 1. Lig adını alan organizasyonda 1982-1983'te Tirespor, 1999-2000'de Darıca Gençlerbirliği ve 2018-2019'da Kardemir Karabükspor galibiyet alamadan lige veda etti.

Bu takımlardan Tirespor 9, Darıca Gençlerbirliği 1, Kardemir Karabükspor ise 3 beraberlik alırken, Karabük temsilcisi aldığı ceza puanıyla ligi puansız tamamlamıştı.

2000-2001'de o zamanki adıyla 2. Lig'de mücadele etmesi gereken Ankara ASAŞ (Hacettepe), lig başlamadan ligden çekilmişti. Başkent temsilcisinin rakipleri 3-0 hükmen galip sayılmıştı.

ADANASPOR 2'NCİ KEZ KÜME DÜŞTÜ

Süper Lig'de 22 sezon yer alan Adanaspor, 5 kez Süper Lig vizesi aldığı 1. Lig'e 2004-2005'te olduğu gibi veda etti. Adana temsilcisinin ligi düşme hattında tamamladığı 2019-2020'de ligden düşme kaldırılmıştı.

ŞANLIURFASPOR'DAN 4'ÜNCÜ VEDA

Daha önce 1984-1985, 1989-1990 ve 2016-2017'de 1. Lig'de küme düşme acısı yaşayan Şanlıurfaspor, lige 4. kez veda etti.

ANKARAGÜCÜ GEÇEN YIL VEDA ETMİŞTİ

Daha önce 2012-2013'te 1. Lig'e tutunamayan MKE Ankaragücü, 2017-2018'de tekrar mücadele etmeye başladığı ligden 2. kez düştü. Başkent temsilcisi geçen yıl da Süper Lig'e veda etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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