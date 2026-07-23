İngiltere Premier Ligi ekibi Manchester City, güncel piyasa değeri 70 milyon euro olarak gösterilen 26 yaşındaki İngiliz yıldız Phil Foden ile 2030'a kadar sözleşme uzattı.

Phil Foden, gelecek yıl bitecek sözleşmesini yeniledi. Manchester City, yıldız oyuncuyla 4 yıllık yeni mukavele imzalandığını duyurdu.

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, "Henüz 26 yaşında olmasına rağmen, İngiliz milli oyuncu, bugüne kadar profesyonel kariyerinde kulübün inanılmaz bir şekilde 20 büyük kupa kazanmasına yardımcı olarak, City kadrosunun en uzun süre hizmet veren ve deneyimli üyelerinden biri haline geldi" ifadeleri kullanıldı.

Phil Foden, geçtiğimiz sezon forma giydiği 50 maçta 10 gol attı ve 7 asist yaptıı

Manchester City altyapısından yetişen Phil Foden, İngiliz temsilcisiyle birer UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası, FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve 6 Premier Lig şampiyonluğu yaşadı.

Haberle İlgili Daha Fazlası