Premier Lig ekiplerinden Manchester United, teknik direktör Ruben Amorim'in görevine son verildiğini duyurdu. İngiliz devi, 40 yaşındaki Portekizli çalıştırıcı yönetiminde UEFA Avrupa Ligi'nde finale çıkma başarısını göstermişti.

Manchester United, Kasım 2024'te göreve getirilen Ruben Amorim ile yollarını ayırdı. Geçtiğimiz sezon takımı UEFA Avrupa Ligi finale çıkarak Portekizli teknik adam, Manchester temsilcisi ile 63 maçta 25 galibiyet, 15 beraberlik ve 23 mağlubiyet aldı.

Ruben Amorim

"DEĞİŞİKLİK YAPMAK İÇİN DOĞRU ZAMAN"

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, "Manchester United'ın Premier Lig'de 6'ncı sırada yer alması nedeniyle, kulüp yönetimi isteksizce bir değişiklik yapmanın doğru zaman olduğuna karar verdi. Kulüp, Ruben'e kulübe yaptığı katkılardan dolayı teşekkür eder ve gelecekte başarılar diler" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, 7 Ocak Çarşamba günü Premier Lig'de Burnley ile oynanacak karşılaşmada takımın başında Darren Fletcher'ın olacağı kaydedildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası