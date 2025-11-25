Fenerbahçe'de İspanyol yıldız Marco Asensio, efsane kaptan Alex’ten esintiler sunuyor. Takımın yeni lideri İspanya Milli Takımı’na da göz kırpıyor.

Fenerbahçe fırtınasını Marco Asensio körüklüyor. Sezon başında sarı lacivertlilere transferi olay olan İspanyol yıldız, sahada tam anlamıyla döktürüyor.

Rize deplasmanında 2 gol, 1 asistle galibiyetin mimarı olan Asensio, sarı lacivertli forma altındaki 13 maçta skor katkısını 6 gol, 2 asiste çıkararak takımın hücum gücündeki en önemli isimlerden biri olarak ön plana çıktı. Asensio bu performansıyla yeri bir türlü dolmayan efsane kaptan Alex de Souza’dan sonra en verimli orta saha oyuncusu olmayı başardı. Asensio, Alex’in veliahtlarından Diego, Benzia, Kruse, Mesut, Giuliano’nun yapamadığını başararak taraftarın gönlünde taht kurdu.

GÖR BENİ FUENTE

Domenico Tedesco ile gaza basan Fenerbahçe’nin futbol aklı olan Marco Asensio’nun sansasyonel performansı sadece Türkiye’de değil, ülkesi İspanya’da da gündem oldu. İspanyol medyası, “Asensio hâlâ durdurulamaz biri!”, “Zaferin mimarı Asensio” başlıkları attı. Ligdeki son 5 maçta, 5 gol, 2 asist katkısıyla seriye bağlayan Asensio, İspanya Millî Takımı’na da göz kırpmaya başladı. Asensio en son 8 Eylül 2023’te formasını giydiği İspanya ile Dünya Kupası’nda boy göstermeyi hedefliyor. Teknik direktör Luis de la Fuente’nin dikkatini çekmek isteyen yıldız oyuncunun bu çabası ise Fenerbahçe’yi şahlandırıyor.

MEHMET EMİN ULUÇ

