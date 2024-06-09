Mario Branco'dan şaşırtan 'Cristiano Ronaldo' sözleri!

Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, Cristiano Ronaldo ile ilgili dikkat çekici bir yorumda bulundu.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, seçimli genel kurul toplantısına katıldı.

Mevcut başkan Ali Koç'a destek olmak için Kadıköy'e giden Branco'nun bir taraftarla yaşadığı diyalog gündem oldu.

Bir taraftar, Portekizli Mario Branco'dan 39 yaşındaki vatandaşı Cristiano Ronaldo'nun transfer edilmesini istedi.

Bu isteğe karşı tebessüm eden 48 yaşındaki Mario Branco, "Yaşlı, yaşlı! Ronaldo benim yaşımda" karşılığını verdi.

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